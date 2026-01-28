L'Strenes s'obre a l'humor amb un espectacle de Quim Masferrer
El festival musical programa dues funcions de «Bona gent!» el 27 de març al Teatre Municipal
El festival Strenes s'obre a l'humor amb el seu primer espectacle teatral. El certamen musical de Girona afegeix a la programació l'espectacle Bona gent, de l'actor Quim Masferrer. Se'n veuran dues funcions, el 27 de març al Teatre Municipal, a les 8 del vespre i a les 10.30 de la nit.
Serà en l'arrencada del festival, que el mateix 27 i l'endemà ha programat un doblet de Sílvia Pérez Cruz a l'Auditori de Girona. El primer cap de setmana del festival també inclourà un concert de La Ludwig Band a la sala La Mirona de Salt.
Les entrades per l'espectacle de Masferrer es posen a la venda aquest dijous a les 10 del matí al web del festival.
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)