L'Strenes s'obre a l'humor amb un espectacle de Quim Masferrer

El festival musical programa dues funcions de «Bona gent!» el 27 de març al Teatre Municipal

Quim Masferrer

Quim Masferrer / Cedida

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

El festival Strenes s'obre a l'humor amb el seu primer espectacle teatral. El certamen musical de Girona afegeix a la programació l'espectacle Bona gent, de l'actor Quim Masferrer. Se'n veuran dues funcions, el 27 de març al Teatre Municipal, a les 8 del vespre i a les 10.30 de la nit.

Serà en l'arrencada del festival, que el mateix 27 i l'endemà ha programat un doblet de Sílvia Pérez Cruz a l'Auditori de Girona. El primer cap de setmana del festival també inclourà un concert de La Ludwig Band a la sala La Mirona de Salt.

Les entrades per l'espectacle de Masferrer es posen a la venda aquest dijous a les 10 del matí al web del festival.

