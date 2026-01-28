El Museu del Cinema de Girona incorpora un miler d'elements de cinema infantil de la Col·lecció Enric Soler i Raspall
La donació inclou projectors, accessoris i documentació d'entre 1939 i 2003, amb peces emblemàtiques del Cine NIC
El Museu del Cinema de Girona ha incorporat un miler d'elements de cinema infantil de la Col·lecció Enric Soler i Raspall. La donació inclou 83 projectors o visors, 517 pel·lícules i bandes i 170 documents i manuals que il·lustren la diversitat de continguts i formats de cinema infantil domèstic durant més de set dècades, entre 1930 i 2003. Destaquen peces emblemàtiques del Cine NIC, la joguina cinematogràfica catalana patentada l'any 1931 pels germans Nicolau. Es tracta d'un projector de dibuixos animats que va tenir un gran ressò internacional i va inspirar nombrosos models a Europa i Amèrica. Soler i Raspall és un escriptor que l'any 2000 va començar a col·leccionar aparells i accessoris de cinema infantil.
Amb la incorporació de la col·lecció Enric Soler i Raspall, el Museu del Cinema de Girona complementa i enriqueix el patrimoni de projectors, accessoris i documentació de cinema infantil. Aquests aparells per a infants del segle XX van jugar un paper clau en la popularització del cine. Van permetre que els nens es familiaritzessin amb el llenguatge audiovisual i el funcionament bàsic de la projecció. A més, van portar l'experiència cinematogràfica a l'àmbit domèstic.
La col·lecció està formada per 1.029 objectes que inclouen 83 projectors o visors, 517 pel·lícules i bandes, 170 documents i manuals, i altres elements. També hi ha set arxivadors amb documentació relacionada amb patents, manuals d’instruccions, publicitat i articles sobre projectors de cinema infantil.
Tot el material està relacionat amb el Cine NIC, la joguina cinematogràfica catalana patentada l’any 1931 pels germans Nicolau. Es tracta d’un projector de dibuixos animats destinat al públic infantil que va tenir un gran ressò internacional i va inspirar nombrosos models a Europa i Amèrica.
La donació inclou variants internacionals, com els models NIC dels Estats Units, França, Itàlia, Alemanya, així com altres projectors populars com Cine Graf, Roynel, Jolly Theatre, Disney-Land Projector o Cinexin.
Enric Soler i Raspall és un escriptor especialitzat en literatura de viatges embadalit des de petit pel Cine NIC. L’any 2000 va començar a col·leccionar aparells i accessoris de cinema infantil, i a recopilar informació sobre aquest tema, empès per la curiositat que li va generar la visita al Museu del Cinema. Amb paciència i rigor, ha reunit aparells, bandes, discs, manuals i documents que ara passen a formar part de l'equipament, garantint la conservació i difusió d’aquest patrimoni únic.
La incorporació de la Col·lecció Enric Soler i Raspall enriqueix els fons del Museu i complementa la Col·lecció Tomàs Mallol, especialment pel que fa al cinema infantil, cobrint llacunes cronològiques i tipològiques.
"Aquesta donació millora qualitativament i quantitativament les col·leccions de cinema infantil, facilita la recerca i la difusió de la història del cinema per a infants i salvaguarda un patrimoni cinematogràfic català privat que podria haver-se perdut o dispersat", han ressaltat des del Museu.
Durant la presentació de l'exposició, el regidor de Cultura i patró de la Fundació Museu del Cinema, Quim Ayats i Bartrina, ha remarcat que aquesta donació és "un gest de generositat i compromís amb la memòria col·lectiva, que obre el patrimoni a la ciutadania i a les noves generacions".
Gràcies a aquesta aportació, el Museu del Cinema disposa d’un dels conjunts més complets d’Europa dedicats al cinema infantil del segle XX, fent possible explorar l’evolució tecnològica, estètica i cultural d’un fenomen que va marcar la infantesa de milions de persones arreu del món.
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima