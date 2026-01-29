31FAM, Ginestà i The Tyets lideren les nominacions als premis Enderrock 2026
La revista musical estrena un nou premi al foment de la llengua i la música
31FAM, Ginestà i The Tyets són els grups que lideren més nominacions als premis Enderrock per votació popular que s'entregaran les nits del 25 i 26 de març a l'Auditori de Girona. Les tres formacions acumulen fins a cinc nominacions en la primera ronda de les votacions, que el director de la revista musical, Lluís Gendrau, ha anunciat aquest dijous al migdia a Girona. Gendrau ha avançat que aquest any es farà una "doble gala" de premis amb hi haurà una vintena d'actuacions musicals que estrenaran els seus temes, com ara Joan Dausà, Mama Dousha o La Ludwig Band. A més, enguany hi haurà un nou premi per al Foment de la Llengua i la Música que donarà l'Ajuntament de Girona. Tot plegat, en dues jornades on la ciutat es convertirà en "l'epicentre de la indústria musical".
Gendrau ha assegurat que la música en català viu "un dels seus millors moments", amb molts grups emergents i una participació molt elevada enguany en les nominacions, superant les 28.000 votacions.
De la llarga llista de nominacions de la primera volta dels premis per votació popular també hi ha Buhos, amb quatre nominacions; i Abril, Alosa, Els Catarres, Júlia Colom, la Fúmiga, Mama Dousha i Svetlana amb dues. Una seixantena d'artistes concentren una nominació, entre els quals Ernest Prana, El Petit de Ca l'Eril i Rosalia.
La segona volta de votacions ja està activa i es podrà votar fins al 18 de febrer, i la tercera tindrà lloc entre el 24 de febrer fins al 8 de març.
Pel que fa els premis de la crítica, que atorguen una quarantena de periodistes i crítics especialitzats de mitjans de Catalunya, València i les Illes Balears, han premiat a artistes com Remei de Cala Fresca (Millor disc de l'any), Rosalia (Premi especial del Jurat), Sidonie (Millor artista de l'any) , Júlia Colom (Millor disc de cançó-pop) o Alosa (Millor disc de folk).
Enguany els premis de clàssica i jazz, que els tres primers anys s'havien celebrat al Centre Cultural La Mercè, es lliuraran també a l'Auditori. Amb la voluntat de superar el format de gala per celebrar una "gran festa de la música catalana", l'equipament gironí acollirà durant dues nits una vintena d'actuacions amb l'estrena de gires i novetats discogràfiques de la temporada. El 25 de març se centrarà en els premis 440 de clàssica i jazz, i en els reconeixements a la indústria musical. La gala comptarà amb les actuacions d'Anna Urpina, Ignasi Terraza, Fredrik i la Cobla Ciutat de Girona, Mar Pujol i Anna Andreu; Meli Perea; i Oriol Marès i Talal Fayad Quartet.
L'endemà serà el torn dels premis de música popular, que concentrarà una dotzena d'actuacions, entre les quals Dan Peralbo i el Comboi, Joan Dausà, Fades, Maria Jaume o Lax'n'Busto.
Un nou premi
Si l'any passat Enderrock va incorporar una categoria a millor disc de rock, aquest any els guardons continuen a l'alça amb el premi al Foment de la Llengua i la Música, que en aquest cas donarà l'Ajuntament de Girona. "Té molt a veure amb la feina d'Enderrock: sumar llengua i música", ha subratllat Gendrau, que ha afegit que "el sotabosc està garantit perquè la llengua sigui bandera de la música del país".
Pel que fa al cartell, ha estat dissenyat pel gironí Arnau Pi i ha treballat en dissenys de portades de discos d'artistes com Bad Gyal o John Talabot.
