El festival Temporada Alta, primer projecte cultural de Catalunya
El certamen gironí lidera l’informe de l’Observatorio de Cultura, que també el situa en 24è lloc com a projecte d’importància en àmbit estatal
El Festival Temporada Alta ha recuperat el primer lloc al podi com a primer projecte cultural de Catalunya dins l’informe anual de la Fundación Contemporània amb les dades de l’Observatorio de Cultura.
El festival gironí recupera el primer lloc al rànquing per davant d’altres projectes com el CCCB, el Grec Festival de Barcelona, el MACBA, el Teatre Lliure o el Gran Teatre del Liceu, entre altres.
Temporada Alta també s’ha situat com el 24è esdeveniment cultural en importància en àmbit estatal, amb un podi on hi ha institucions com el Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional del Prado o el Festival de San Sebastián. En aquest llistat estatal, Temporada Alta representa una de les quatre úniques iniciatives catalanes destacades de les primeres 25 posicions, juntament amb el CCCB, el MACBA i el Festival Grec de Barcelona.
Segons Narcís Puig, actual director del festival, aquest reconeixement «arriba de la comunitat professional que sosté i vertebra la vida cultural del país». Puig subratlla que la distinció «no és només un gest honorífic, sinó el resultat d’una trajectòria i d’un model de festival que ha construït una identitat pròpia, diferenciada dins Catalunya i també en relació amb la resta de l’Estat espanyol».
