Girona dedica un cicle d'exposicions al pintor Vicenç Huedo en vuit equipaments de la ciutat

És la proposta expositiva més extensa que s'ha fet al municipi

Imatge de l'exposició que es pot veure a la Casa de Cultura

ACN

Girona

Girona ha organitzat un cicle d'exposicions sobre el pintor Vicenç Huedo. La mostra es pot veure en vuit equipaments culturals de la ciutat, cosa que la converteix en la proposta expositiva més extensa que s'ha fet al municipi. Els comissaris Kim Bover i Carme Sais han indicat que l'objectiu és "donar a conèixer l'artista, explorant-lo més a fons i mostrant les sèries de treballs inèdites, com els enigmàtics 'calamicleos' o els paisatges naturals poètics". El cicle d'exposicions és una iniciativa de l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Casa de Cultura i la Fundació Fita. Aquest dijous s'inauguren les mostres de la Casa Masó i del Centre Cultural La Mercè.

El cicle d'exposicions dedicat a Vicenç Huedo fuig del relat cronològic i antològic, per organitzar-se per capítols temàtics diferents que tenen relació amb cadascun dels vuit espais que acolliran obres seves.

Així, a la Fundació Valvi es podran descobrir els seus dibuixos de textures; a la Casa de Cultura, el paisatge natural; o, a la Fundació Fita, el realisme màgic. El dibuix més pur es podrà contemplar al Centre Cultural La Mercè, les cases de l'Onyar a la Casa Masó; els detalls arquitectònics al Col·legi d'Arquitectes, el dibuix automàtic o criptogràfic al Museu d'Art i els treballs altruistes i crítics al Museu d'Història de Girona.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats i Bartrina, ha ressaltat que amb aquest cicle d'exposicions la ciutat se suma a la iniciativa 'Mestres artistes' de la Fundació Fita i de la Casa de Cultura. "No puc fer més que donar les gràcies a l'artista i gaudir amb el públic d'aquest fantàstic esdeveniment", ha afirmat.

El diputat de Cultura i vicepresident quart de la Diputació de Girona, Jordi Camps Vicente, ha afegit que "tota manifestació artística ha d'arribar a la ciutadania". I ha remarcat que s'han de mostrar i difondre el fons d'artistes i creadors com Vicenç Huedo, "perquè esdevinguin un referent del llegat cultural del país".

A més del cicle expositiu, també s'ha impulsat un programa extens d'activitats gratuïtes i s'ha editat un llibre-catàleg dissenyat per Roser Bover, amb fotografies de Rafel Bosch i textos de Jordi Armengol, Rosa Font, Pau Lanao i Carme Vinyoles, Quim Nadal i Eva Vázquez.

