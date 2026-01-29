Judit Neddermann celebra deu anys de trajectòria amb una producció acompanyada d'orquestra amb la GIO Symphonia
S'estrenarà el 28 de febrer a l'Auditori de Girona i girarà per Catalunya
Judit Neddermann celebra deu anys de trajectòria amb una producció simfònica amb la GIO Symphonia. El projecte compta amb direcció musical i arranjaments de Joan Albert Amargós i portarà 21 músics d'orquestra a l'escenari amb una proposta que girarà al voltant del color vermell com a element central. La producció s'estrenarà el 28 de febrer i girarà per Catalunya. Judit Neddermann revisitarà una selecció dels temes més significatius de la seva carrera, posant en diàleg la cançó d'autor amb l'univers orquestral a través dels arranjaments d'Amargós. El projecte proposa una escolta renovada del seu repertori, on la força melòdica i poètica de les cançons conviuran amb nous colors, textures i dinàmiques aportades per l'orquestra.
La GIO Symphonia presenta una producció simfònica especial al costat de la cantant i compositora Judit Neddermann i sota la direcció musical i amb arranjaments de Joan Albert Amargós. El projecte s'estrenarà el 28 de febrer a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona i s'emmarca en la celebració dels deu anys de trajectòria artística de la cantautora. Les entrades per aquest concert estan a la venda.
A través d'aquest format simfònic, Judit Neddermann revisitarà una tria dels seus temes més significatius. Aquesta producció, que està liderada per l'Auditori de Girona, GIO Productions, As de Guia i el Festival Portalblau amb la coproducció de la Marfà – Centre de creació musical, uneix els talents de la GIO Symphonia i Judit Neddermann, que actuarà al costat de la seva banda, amb l'objectiu de crear una proposta simfònica amb recorregut. La GIO, que assumeix la producció del projecte, aportarà 21 músics d'orquestra que faran un pas endavant i esdevindran protagonistes en una posada en escena que en destacarà el paper.
La proposta escènica gira al voltant del color vermell com a element central, utilitzat de manera monocromàtica en vestuari, que es converteix en una escenografia de cossos en moviment. Segons informen en un comunicat, aquesta elecció busca subvertir la tradició clàssica, en la qual els músics de l'orquestra vesteixen habitualment de negre, i dotar-los d'una presència visual pròpia, alhora que es converteixen en un fons viu que abraça la figura de la Judit Neddermann.
A banda de l'estrena a Girona, ja hi ha altres llocs confirmats per a la gira com el Teatre Municipal el Jardí de Figueres, el Teatre Principal de Sabadell, el Palau de Pedralbes a Barcelona, el Festival Portalblau a l'Escala i el F'Estiu a Calonge.
Els arranjaments de Joan Albert Amargós parteixen del llenguatge propi de Judit Neddermann per expandir-lo cap a una sonoritat simfònica que dialoga amb la veu i la banda. El concert combinarà moments "plenament orquestrals" amb altres fragments interpretats únicament amb la banda, amb la finalitat de generar una estructura dinàmica i narrativa al llarg d'un espectacle d'aproximadament una hora i mitja de durada.
La GIO afronta aquest projecte en un moment d'exploració artística, ampliant els límits de la música clàssica amb propostes singulars com Hallscape, i sumant-se a altres col·laboracions amb figures destacades de l'escena musical nacional i internacional com Rufus Wainwright, Ute Lemper, Buika o Sílvia Pérez Cruz. Amb la voluntat d'impulsar una producció amb recorregut i vocació de continuïtat, ara la GIO Symphonia suma forces amb Judit Neddermann en un projecte que girarà per diversos escenaris del territori català.
El projecte compta amb la direcció musical i els arranjaments de Joan Albert Amargós, compositor, arranjador i director musical i una de les figures més rellevants del panorama musical català en l'àmbit del diàleg entre la música clàssica i la música popular.
Amb una dècada sobre els escenaris, Judit Neddermann es troba en un moment de maduresa artística que li permet mirar enrere i, alhora, projectar-se cap a nous formats. El projecte arriba després d'una gira en format íntim i d'haver experimentat puntualment amb el format orquestral en alguna ocasió, convertint-se així en la primera vegada que aborda una producció simfònica amb voluntat de continuïtat i desenvolupament escènic propi.
Al llarg d'aquests deu anys, l'artista ha publicat sis discs en solitari, un EP col·laboratiu en català i euskera, diversos senzills i un disc de nadales amb la seva germana Meritxell Neddermann. Ha gravat amb artistes com Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, Noa, Pedro Guerra o MARO i ha compartit escenari amb Jorge Drexler, Andrés Suárez, Rozalén i Miguel Poveda, entre d'altres.
La GIO Symphonia és un projecte artístic i musical nascut l'any 2012 a les comarques gironines. En els darrers anys, sota la direcció artística de Francesc Prat, ha consolidat una línia de treball basada en la recerca de nous llenguatges escènics i narratius, integrant música, imatge, moviment i concepte. Aquesta aposta respon a la voluntat d'acostar la clàssica a nous públics.
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
- Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
- La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut