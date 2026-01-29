La llibreria mallorquina Quart Creixent s'incorpora al projecte d'Abacus i La Llibreria 22
L'acord permetrà compartir recursos, experiències i eines per reforçar la viabilitat i visibilitat de les lliberies
La llibreria Quart Creixent de Palma s'ha incorporat al projecte d’Abacus Cooperativa i La22 de suport a la xarxa de llibreries independents. Aquesta aliança coincideix amb el 44è aniversari d’aquest establiment, referent de la vida cultural de Mallorca des de1982.
La incorporació de Quart Creixent al projecte liderat per Abacus i La22 suposa, segons els partíceps, "un pas més en l’objectiu comú de consolidar una xarxa de llibreries independents fortes, capaces de fer front als reptes del sector i garantir la continuïtat de projectes culturals amb identitat pròpia". Aquest acord permetrà compartir recursos, experiències i eines per reforçar la viabilitat i visibilitat de les llibreries que hi participen, respectant la independència de cada establiment.
Aquesta nova etapa coincideix amb el tancament de la botiga d’Abacus a Palma amb la voluntat de concentrar l’activitat a l’illa a través de Quart Creixent i reforçar així una llibreria independent amb arrelament, trajectòria i compromís cultural.
Anna Nicolau, directora del projecte, ha destacat que “aquesta nova etapa vol celebrar i reivindicar al mateix temps el paper essencial de les llibreries independents com a punt de trobada cultural.”
Per la seva banda, Amadeu Corbera, un dels propietaris de Quart Creixent, ha subratllat que "en un moment complex per al sector, aliances com aquesta demostren que la cooperació entre projectes afins és clau per garantir el futur de les llibreries independents i reforçar-ne el paper cultural i social.”
