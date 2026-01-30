El cicle Escenaris arribarà a 22 municipis del Gironès
El projecte ha programat 140 espectacles teatrals i 159 representacions durant l’any
Escenaris 2026 ha programat per aquest any 140 espectacles amb 159 representacions a una vintena de muncipis del Gironès. La 22a edició del projecte inclou teatre professional per a tots els públics, de formats i estils diversos, distribuïts en els àmbits de grans escenaris, petits escenaris, escenaris de dansa i escenaris mòbils, amb funcions que tindran lloc en teatres, equipaments culturals, carrers i places dels municipis participants.
Al llarg de les seves edicions, Escenaris ha experimentat un creixement sostingut: dels nou ajuntaments i trenta representacions de la primera edició s’ha arribat als 22 pobles i ciutats actuals, amb 23 programadors implicats i una trajectòria acumulada de més de 2.300 espectacles programats.
Més enllà de la programació, també ofereix ajuts a la programació, assessorament als programadors més petits, projectes de dinamització de públics, etc. Tots els espectacles són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, i les persones invidents poden accedir als espais escènics vint minuts abans de la funció per pujar a l’escenari i tocar l’escenografia.
