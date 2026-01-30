Un col·lectiu de músics defensa retirar les seves obres de Spotify
Músics com Clara Peya, Magalí Sare o Salvador Sobral s’uneixen contra la plataforma per les seves connexions amb la indústria armamentística.
Jordi Bianciotto
Les vinculacions de Spotify amb la indústria armamentística i la seva publicació, als Estats Units fins fa unes setmanes, d’anuncis de l’ICE, la molt discutida agència de control migratori, han donat l’empenta motivadora a una campanya impulsada per artistes majoritàriament catalans o assentats a Catalunya, també valencians i balears, que opten per retirar les seves obres fonogràfiques de la plataforma. Boicot a Spotify reuneix uns 80 creadors musicals que assenyalen l’"estructura feixista" de l’empresa sueca, així ho va assenyalar ahir Clara Peya a l’Espai Josep Bota, a la Fabra i Coats, en la presentació de la campanya.
La pianista és una de les figures que han sortit de Spotify, i en camí hi ha també Salvador Sobral, també present a l’acte. La llista d’artistes que trenquen amb la plataforma inclou per ara noms com Vic Moliner, Los Sara Fontán, Magalí Sare, Joana Gomila, Maio i Mar Pujol, als quals s’afegeixen els catàlegs de grups ja inexistents com Els Surfin’ Sirles i The Sey Sisters. És la resposta a una tendència ja registrada en el camp internacional per grups com ara Massive Attack, Xiu Xiu, King Gizzard & The Lizard Wizard, Deerhoof i Café Tacuba.
Clara Peya va destacar que el fundador i president executiu de Spotify, Daniel Ek, "ha invertit uns 700 milions d’euros en Helsing, empresa armamentística alemanya, que fabrica tecnologia militar amb IA". I va afegir que "hi ha molts més motius" per trencar amb la plataforma. "L’últim any ha publicat anuncis de l’ICE, que des d’inicis d’any ha matat dos manifestants als EUA. Ens n’hem assabentat perquè són blanques, perquè altres persones racialitzades han sigut també assassinades per l’ICE".
Arguments que se sumen a d’altres que ja tenen anys de recorregut i que apunten a la mateixa naturalesa industrial de Spotify, la plataforma que pitjor paga, 0,003 euros per reproducció, i la seva posició d’agent de filiació gairebé obligatòria per existir en el món de la música. "Un segrest i un comportament tirànic", va denunciar Salvador Sobral, mentre que Virgínia Soler (coneguda artísticament com a Birch) va fer notar que "el 88% del contingut de Spotify, que registra menys de mil reproducions, s’ha desmonetitzat i els creadors no guanyen res amb aquest". Soler va afegir que tot això s’agreuja ara amb l’entrada massiva de cançons creades amb IA, a través d’"acords amb Sony Music, Universal, Warner i altres companyies més petites", va apuntar. "Spotify afirma que té polítiques per protegir els artistes, però s’està veient que no és així".
Jornada de debats
Els impulsors de la campanya proposen als artistes que apostin per altres plataformes, com ara Qobuz, que compensa millor els creadors i que es troba "presumptament lliure d’escàndols". La campanya protagonitzarà diumenge vinent a l’Ateneu L’Harmonia una jornada en la qual se celebraran debats entorn de la possibilitat de plataformes "democràtiques, justes i de codi font obert".
