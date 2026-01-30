Palafrugell recupera la programació estable al Teatre Municipal després de 14 anys
L’equipament acollirà propostes escèniques, dansa, música i espectacles familiars durant tot l’any, i monòlegs a càrrec de Carles Sans i Txabi Franquesa dins el Cicle Sonats
Després de catorze anys, el teatre de Palafrugell tornarà a tenir una programació estable durant l’any, amb propostes teatrals, dansa, música, espectacles familiars i humor. L’Aula de Teatre del municipi també portarà diverses propostes, i aquest canvi també incorpora una nova imatge gràfica de l'equipament.
El cartell de la primera meitat de l’any, que inclou des de propostes teatrals com Pompeu Fabra s’escriu amb ce trencada fins a monòlegs de Carles Sans i Txabi Franquesa, s'ha presentat avui a l’equipament municipal. La regidora de Cultura, Andrea Albizua, ha destacat que la recuperació d’una programació estable al Teatre Municipal «no és un cicle puntual, sinó la base d’una temporada regular que ha de tenir continuïtat any rere any». Precisament, ha subratllat que «una de les prioritats del mandat ha estat recuperar una programació teatral professional de qualitat, que es combinés amb les propostes de l’Aula de Teatre, així com amb la dansa o la programació familiar de La Xarxa». En aquest sentit, ha titllat «d’important» aquest pas, que «situa la cultura al centre de la vida social a Palafrugell» i que forma part d’una estratègia que lliga amb altres esdeveniments com el Festival de Jazz i la Mostra d’Art a Palafrugell.
Espectacles, música i humor
Entre els actes de la nova programació hi ha la doble estrena de les coreografies de dansa SEED’S Company i SEED’S blue de Peter Mika i Mathieu Geffré (27 de febrer); les obres Man mano, il tempo scorro (l’incontro) (28 de març) i Pompeu Fabra s’escriu amb ce trencada de la companyia Terra Teatre; i música amb Nit de musicals de la Coral Vergelitana (29 de març). Dins el Cicle Sonats s’hi emmarquen els espectacles Escocía de Txabi Franquesa (9 de maig) i Per fi me’n vaig de Carles Sans (19 de juny).
Dins el teatre amateur, el Teatre acollirà propostes com Molta merda de la companyia FutiMet Teatre (14 de febrer) i Mama Mia (La història completa) a càrrec de l’Aula de Teatre (14 i 15 de febrer).
Un cop al mes s’hi faran espectacles familiars en col·laboració amb La Xarxa Palafrugell.
