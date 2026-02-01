Obituari
Adeu a Fernando Esteso, l’actor de les pel·lícules eròtic-humorístiques que només volia ser feliç
L’artista aragonès ha mort als 80 anys a València, ciutat on residia des de fa anys
Daniel Monserrat
Fernando Esteso tenia clar que tot depenia del que opinés el que sempre s’ha conegut com a respectable: «El públic et fa durar i perdurar»,deia en una entrevista amb aquest diari ja fa set anys quan encara pujava als escenaris en què deixava clar quina havia sigut la seva màxima en la seva carrera artística.
Quatre anys després, el 2023, l’aragonès va fer la seva última aparició pública a Saragossa, va ser als cines Palafox quan va acudir a presentar la pel·lícula ‘Loli Tempestes’, del malaguanyat Agustí Villaronga, que va tenir clar que l’estimava a ell per a aquest personatge, «va veure més enllà del meu costat còmic», deia Esteso amb aquesta espurna d’orgull que tenia quan parlava de la seva carrera.
Amb ‘Los bingueros’ al costat d’Andrés Pajares va entrar a totes les llars espanyoles i ho va fer en repetides ocasions en les redifusions que feia habitualment la televisió pública. Sobre aquest film, del qual es van complir 40 anys fa sis anys, ell també s’expressava en aquest diari: «El temps no ha passat per aquesta pel·lícula. Per mi una mica més. És veritat que poses la tele i es continua veient cada setmana com un producte fresc, amb una diversió increïble. Aquella trobada amb Andrés Pajares va donar per a molt».
«No volia viure a la sopa badoca»
Una trajectòria que va començar ben aviat, ell diu que era actor des dels 13 anys, però el cert és que amb quatre ja es va apuntar a una acadèmia per aprendre a cantar jota. Inspirat pel seu germà gran, que cantava jotes al costat de la seva mare, Esteso va voler entrar en el negoci familiar a la curta edat de dos anys i mig. El saragossà tenia clar que no volia «viure a la sopa badoca, sinó que volia treballar igual com feia el meu germà».
Molt jove se’n va anar a viure a Madrid inspirat en els èxits de Marisol i Joselito. «Viure a Madrid requeria una estabilitat econòmica molt gran, massa diners. Al principi, vaig haver d’alternar moltes vegades la meva estada entre Saragossa i la capital. Això sí, mai me n'he acabat d'anar de Saragossa. És la meva terra i la tinc sempre al cap», va assegurar Esteso. Durant els seus viatges acabaria coincidint a València amb qui conformaria el mític duo d’or del cine còmic-eròtic, Andrés Pajares. Van començar realitzant petits actes còmics en teatre, però aquesta sinergia i amistat arribaria en poc temps a la gran pantalla, a través d’onze pel·lícules sota la direcció del director Mariano Ozores.
Aquella entrevista concloïa de la següent manera: «Vull ser feliç i continuar fent el que m’agrada. El més important en aquest ofici és no perdre mai la il·lusió ni la humilitat». Avui ha mort als 80 anys a València.
