Doblet a l’Auditori de Girona: Playmodes i l’OBC de Morlot
Redacció
L’Auditori de Girona va acollir ahir un dels grans concerts de música clàssica de la temporada: la Simfonia del Nou Món interpretada per l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) dirigida per Ludovic Morlot.
Una estona abans, l’estudi empordanès Playmodes va fer protagonista l’arquitectura de l’equipament amb una de les propostes del cicle L’edifici, l’edifici convidat. Instruments acústics, algoritmes digitals i làser van dialogar en una creació audiovisual especialment dissenyada pel vestíbul de la sala de concerts i i interpretada en col·laboració amb el Laboratori d’Art Sonor de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.