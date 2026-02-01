FABA, de broker a Wall Street a artista: «Volia tornar a casa i mostrar el que he après en tota una vida»
Fa un any, la creadora, amb obra a museus i institucions d'Europa, Estats Units i Llatinoamèrica, es va establir a Roses després de mig segle fora del país
Cristina Vilà Bartis
Rere el nom FABA i homenatjant la seva branca materna descobrim l’artista Maria Dolores Cebollero Faba (1957). Fa un any que viu a Roses, on va arribar des de França quan el seu marit es va jubilar. Va ser un somni acomplert, un retorn als orígens, a la terra on havia nascut la seva mare, àvia i besàvia. "Volia retornar a casa i fer-ho mostrant tot el que he après en tota una vida, allò que duc al cor", assegura. Ha estat un camí llarg: cinquanta anys fora d’Espanya que l’han dut a viure als Estats Units, d’on era natural el seu pare, a Anglaterra, on va conèixer el seu company de vida, i a França, on es van acabar establint i desenvolupant tota una trajectòria artística. Ara, a més, pot mostrar la seva obra aquí. Ho va fer a finals de l'any passat a la sala d’exposicions de la Ciutadella de Roses, on es va veure Constel·lacions de solitud, la seva producció més recent i amb la qual feia un símil entre la soledat i l’univers. "Som com planetes solitaris en la immensitat, però tots som part de l’univers", assegura.
El treball que presentava a Roses és una sèrie recent que connecta amb una altra d'anterior, iniciada fa més de vint-i-sis anys, però que va deixar perquè "encara no havia trobat" el camí. La pandèmia de la Covid i l’experiència viscuda la va ajudar a entendre’l: "Ens vam trobar molt sols, molt aïllats del món. Cadascú era el seu propi planeta i molta gent no se’n va adonar fins a haver viscut això", explica. Ella recorda com la gent es comunicava sortint als balcons, ensenyant pancartes amb missatges, cantant i "moltes coses belles que van demostrar que estàvem units sense estar al costat de la família o amics". El mateix que havia sentit ella quan vivia lluny de la seva mare. FABA, però va més enllà de la pandèmia i posa la mirada en el moment actual. "Jo em vaig criar en temps de Franco qui ens amagava el món més enllà, que controlava què podíem veure, però ara la comunicació és oberta i ens adonem que hi ha coses bones, però també moltes de destructives".
Per abordar aquestes qüestions, FABA utilitza un llenguatge abstracte. "He anat evolucionant a mesura que el temps evoluciona al voltant meu", argumenta. Ha passat pel realisme, l’art pop, el collage fins a arribar a aquest punt. Ara, ja treballa en una nova sèrie, que podria definir-se en un centenar de peces que partiran dels deu manaments.
"Broker" a Nova York
FABA va néixer als Estats Units, però va passar la infantesa i adolescència entre Sevilla i Madrid. Quan tenia disset anys, els seus pares es van separar i ella va retornar als Estats Units. Un temps més tard, va entrar a treballar a la Borsa de Nova York com a broker i gerent d’administració d’una de les cases de borsa més grans de Wall Street. Era una vida estressant, però "m’ajudava a tenir cura de la meva família". Ja a Anglaterra va mantenir la mateixa feina fins que va conèixer qui seria el seu marit, que també treballava a la borsa, una persona molt respectuosa amb el seu art i fascinada per la cultura. "Em va permetre expressar-me amb tota llibertat. Ell sempre ha estat el meu primer suport, el meu millor crític", diu.
La vocació artística la va tenir sempre. "De jove, a Espanya, vaig començar a dibuixar, pintar". Als Estats Units va mantenir aquell amor per l’art i va ser admesa a la Corcoran School of the Arts & Design de Washington D.C., una de les millors escoles del país. A Nova York no va poder continuar. "Havia d’escollir entre el món de l’art i el del negoci i, desgraciadament, vaig escollir la borsa per una qüestió financera i no per amor". Tot i això, les seves primeres exposicions van ser a Nova York on, diu, "vaig aprendre molt dels treballs d’altres artistes i de la creativitat que hi havia". El nom artístic escollit generava curiositat, la gent no sabés, d’entrada, si era home o dona. Volia que primer contemplessin el seu treball i el valoressin sense prejudicis.
El nom, però el va començar a utilitzar fent de model per a Wilhelmina Models, una de les grans agències americanes. No va durar molt. "Aquell món no era per mi", diu FABA qui ha exposat arreu del món i la seva obra es troba a museus i institucions d’Europa, Estats Units i Llatinoamèrica.
