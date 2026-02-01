El Museu Isaac Albéniz de Camprodon estrena una renovació museogràfica
Un dels elements més destacats del nou discurs és la incorporació d’una reproducció corpòria a gran escala d’Albéniz, al costat del piano Bechstein
El Museu Isaac Albéniz de Camprodon ha culminat un projecte de renovació museogràfica que permet oferir una nova mirada sobre la vida i l’obra del compositor Isaac Albéniz.
El projecte, iniciat l’any 2025 i consolidat durant aquest 2026, s’ha fet realitat gràcies al suport de la Diputació de Girona i ha permès actualitzar espais, continguts i recorreguts expositius. El museu presenta ara una nova imatge, amb parets acolorides per «reforçar el relat museogràfic», una redistribució de les vitrines i nous panells informatius en quatre idiomes que expliquen de manera clara i cronològica la trajectòria vital del compositor.
Un dels elements més destacats del nou discurs és la incorporació d’una reproducció corpòria a gran escala d’Isaac Albéniz, situada al costat del piano de cua Bechstein. Just al darrere, els visitants poden contemplar una pàgina hològrafa original de la Suite Ibèria, una de les obres més reconegudes i emblemàtiques del patrimoni musical català.
Una altra de les novetats es troba a l’entrada del museu, a la planta baixa, que s’ha reorganitzat per acollir part de les exposicions temporals i captar l’atenció del visitant des del primer moment, convidant-lo a continuar la visita cap al primer pis.
La renovació també ha posat atenció en el «detall i la qualitat de la informació». Cada peça exposada compta ara amb «explicacions més completes i entenedores», i algunes obres han estat restaurades recentment i integrades dins d’un discurs museogràfic «més coherent i atractiu».
De cara al futur, el museu preveu la renovació periòdica dels continguts de les vitrines i la promoció de noves visites guiades per dinamitzar l’activitat cultural del museu i del municipi.
