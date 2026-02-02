Lucia Fumero, nova artista resident de l’Ateneu de Banyoles
La residència inclou tres concerts durant l’any en què mostrarà els diferents estils que la defineixen, des del jazz fins a l’electrònica
Lucia Fumero serà l’artista resident de l’Ateneu de Banyoles durant aquest any, segons van anunciar ahir les Joventuts Musicals de Banyoles. La residència inclourà tres concerts que farà el 13 de febrer, el 6 de juny i el 27 de setembre.
Fumero, que va indicar durant la presentació que «la residència que ens permet als artistes més polifacètics aprofundir més en els diferents estils amb els que treballem», serà la 16a artista resident dins el projecte cultural del municipi de l’Ateneu -Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM). S’ha format entre Catalunya, Suïssa i Argentina, domina la veu, el piano i la guitarra i la seva música integra amb naturalitat el jazz, el folklore llatinoamericà i la música clàssica.
El 13 de febrer a les 8 del vespre, l’Auditori l’Ateneu de Banyoles oferirà el primer concert de Fumero, Folklore, un viatge a les arrels musicals i vitals de l’artista, amb temes propis que integren el tarannà de la cançó tradicional amb el jazz a base de trio.
El segon concert es farà el 6 de juny i tindrà temàtica electrònica. Amb el títol La Naissance de la Mer, combina harmonies suaus, càntics eteris, ritmes entretallats i una producció electrònica.
L’últim concert serà el 27 de setembre amb un homenatge a Gato Barbieri, que fou mentor de Fumero com a temàtica. A De Isoca a Gato, Fumero combina peces pròpies inspirades en Barbieri amb adaptacions de la seva obra.
En paraules de l’artista, «proposo tres concerts en els que a cada un d’ells es podrà veure una pinzellada del que em caracteritza».
El projecte de residència fa aquest any 16 edicions, que en paraules del regidor de CulturaMiquel Cuenca, «segueix la coherència històrica de les propostes que s’han anat fent al llarg dels anys de portar artistes singulars quan encara no són reconeguts a nivell mundial», i indica que en el cas de Fumero, «estem davant d’una artista que cada vegada és més present de l’escena actual».
El president de Joventuts Musicals de Banyoles, Rafel Juanola afegeix que «la principal característica i objectiu de la residència és que hi hagi un lligam entre l’artista, la ciutat i el públic, un fet que va més enllà del que es pot oferir amb només un concert».
Fumero indica que «la residència artística ens permet als artistes més polifacètics aprofundir més en els diferents estils amb els que treballem. Així, proposo tres concerts en els que a cada un d’ells es podrà veure una pinzellada del que em caracteritza».
Entre els artistes que han passat pel projecte, hi ha el baríton Josep-Ramon Olivé (2016), la cantaora Rocío Márquez (2015), el Quartet Gerhard (2013), el pianista de jazz Marco Mezquida (2018) i el guitarrista Rafael Aguirre (2019). L’any passat hi va passar el clavicembalista Diego Ares.
