La Ludwig Band publica la cançó 'Avui hem quedat a les quatre', produïda per Pau Vallvé

Actuació de la Ludwig Band al Microclima

Actuació de la Ludwig Band al Microclima / Festival Microclima

ACN

ACN

Girona

La Ludwig Band ha publicat la cançó 'Avui hem quedat a les quatre', produïda per Pau Vallvé, i ho han fet a les portes de la sortida del seu nou disc. Aquesta és una balada i nostàlgica cançó que va in crescendo. Vallvé va anunciar la sortida de la cançó a través de les xarxes i va fer-ho en to de broma perquè en un primer moment criticava La Ludwig Band per plagiar una cançó seva i utilitzar-lo a ell com a productor. El vídeo acaba amb el compositor amb tot el grup liderat per Quim Carandell anunciant la sortida del tema. "Ens ho hem passat tan bé que els he convidat a venir al Sant Jordi Club (25 d'abril), que és el concert de final de gira i l'únic que farem aquest any", ha dit Vallvé. "Alguna cosa farem", afegeix Carandell.

La Ludwig Band publicarà pròximament un nou disc i els seus singles més recents són: 'Xavier, el tècnic de so', 'Que bonic!', 'On t'has ficat aquesta nit?' i 'Ha plogut des de llavors'.

