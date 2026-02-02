El Museu del Suro de Catalunya dedica una antològica a Lluís Maimí a Palafrugell
«Negre sobre blanc» repassa més de sis dècades de fotografia en blanc i negre fins a l’1 de març
Una habitació fosca, cubetes i la sorpresa de veure aparèixer una imatge sobre el paper: el Museu del Suro de Catalunya recorda així els inicis de Lluís Maimí amb la fotografia. A Palafrugell, el centre presenta l’exposició Lluís Maimí. Negre sobre blanc, una antològica que revisa més de seixanta anys de trajectòria del fotògraf palafrugellenc i que es pot visitar fins a l’1 de març.
De petit, Maimí anava a casa de Pere Palahí Bach-Esteve, pioner de la fotografia a Palafrugell, i s’hi quedava mirant com revelava dins l’habitació fosca. Aquella llavor es va consolidar el 1961, quan va fer un curs de fotografia per correspondència, i va obrir el camí d’una trajectòria que encara continua.
Aquesta història personal és el punt de partida de Negre sobre blanc, una mostra que el museu planteja com un recorregut per la seva vessant més humanista. La selecció posa l’accent en les persones, la vida quotidiana i l’entorn proper, amb imatges que, amb el pas dels anys, també han ajudat a construir la memòria visual de Palafrugell i de l’Empordà.
La proposta no es limita a reunir fotografies: busca construir un discurs visual coherent a partir d’una trajectòria extensa. La mostra és una producció del Museu del Suro i l’Ajuntament de Palafrugell, amb comissariat de Maria Planas —directora de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs— i disseny expositiu de Jordi Sàbat. Es va inaugurar el dissabte 24 de gener a les set del vespre.
Un arxiu de més de 100.000 documents
Un dels elements clau del projecte és la dimensió del fons de treball. Planas va abordar un arxiu de més de 100.000 documents, entre negatius, diapositives i materials digitals, per construir una selecció i ordenar-la temàticament.
El blanc i negre és, precisament, el centre del relat. El museu remarca que prescindir del color permet potenciar la llum, la composició i l’expressió, i connectar de manera més directa amb les emocions i les històries de vida que suggereixen les imatges.
Maimí ha treballat tècniques i formats diversos —de l’analògic al digital, i també fotografia aèria o panoràmica— i ha explorat gèneres com el retrat, el paisatge o la fotografia de carrer. En conjunt, la mostra el reivindica com un cronista visual del seu temps i del seu entorn, amb una mirada atenta a la gent i a la realitat més pròxima.
Fins a l’1 de març a Palafrugell
L’exposició Lluís Maimí. Negre sobre blanc es pot visitar fins a l’1 de març al Museu del Suro de Catalunya, a Palafrugell, en l’horari habitual: de dimarts a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h; els dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h; i els diumenges i festius, de 10 a 14 h.
