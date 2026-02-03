CINEMA
Chloé Zhao: la nova sacerdotessa del cine
Entre el prestigi d’autor i el mainstream, Chloé Zhao consolida un estil propi
Natalia Araguás
Chloé Zhao (Pequín, 1982) va tenir dubtes quan Steven Spielberg i Sam Mendes, flamants productors de Hamnet, van trucar a la seva porta el 2022 per dirigir l’adaptació cinematogràfica d’una història inspirada en el drama familiar dels Shakespeare al morir el seu fill. La preocupava que ella, una dona sense descendència, sabés reflectir la devastació d’Agnes, la mare. S’identificava més amb William Shakespeare, que es va refugiar en la creació contra el dol i va acabar per escriure Hamlet. Al final va acceptar. Sabia molt bé el que era la pèrdua, ha explicat: entre Nomadland (2020), que la va convertir en la segona directora a guanyar un Oscar (primera que no fos blanca), i Eternals (2021), una inusitada immersió en l’imaginari de Marvel, havia anat encadenant pèrdues. Va trencar amb la seva parella de tota la vida, el director britànic Joshua James Richard, una nova relació no va quallar. Hamnet li va servir per superar una crisi de la mitjana edat de manual, i va sembrar en ella el desig de ser mare. També l’ha tornat al camí dels Oscars: la pel·lícula aspira a vuit estatuetes.
Si, com diu la novel·la de Maggie O’Farrell, tota vida té un nucli, un epicentre del qual tot surt i al qual tot torna, aquell moment en la vida de Chloé Zhao va tenir lloc als 14 anys, quan va decidir deixar Pequín per estudiar en un internat del Regne Unit. Amb l’anglès ja après, va fer el salt als Estats Units. Primer va estudiar ciències polítiques; després, un postgrau de cine a Nova York. Tenia de professor Spike Lee, de qui recorda que era hilarant i desarmava els seus alumnes amb una honestedat brutal, però se sent deutora del cine de Terrence Malick. Les seves pel·lícules la fan sentir que forma part d’un llinatge en què realisme i lirisme es fonen.
Un estil que li ha valgut reconeixement, però també crítiques. Amb Nomadland se la va acusar de sublimar la pobresa. El seu pare era ric, li van recriminar: havia fet fortuna amb la industrialització de la Xina. No és una qüestió de contingut, sinó d’estètica, va respondre ella. Al darrere de cada fotograma de Nomadland batega que el capitalisme té un problema amb la cura de la seva gent gran, no és necessari prescindir de les postes de sol.
Zhao no va tenir una infància fàcil. Els seus pares es van separar quan era adolescent, el seu pare va tornar a casar-se amb l’actriu còmica Song Dandan. Es recorda com una jove rara, que devorava llibres i que va tenir en el manga la seva primera vocació artística. Neurodivergent, va precisar fa poc: incapaç de sostenir una conversa trivial, amb capacitat per assimilar molta més informació en poc temps i tendència a la sobreinterpretació. En la seva joventut no encaixava, però ara considera la seva neurodivergència una benedicció.
En els sets de rodatge, exerceix el seu lideratge a tall de sacerdotessa. Més que governar, fomenta la improvisació i els accidents feliços, com el crit gutural de dolor que va deixar anar Jessie Buckley després de la mort de Hamnet que no estava en el guió. Si cal, propicia balls o dance takes per alliberar tensions entre el repartiment. Sent alternativa, ha arribat al cim del mainstream.
