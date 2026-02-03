Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Faberllull d'Olot comença l'any amb una residència de guionistes de televisió

Una quinzena de creadors escriuen els capítols de nou projectes i reben assessorament de Guillem Clua o Joaquim Oristrell

Els guionistes residents a la Faberllull.

Els guionistes residents a la Faberllull. / Martí Albesa

DdG

Olot

La primera estada del 2026 a la Residència Faberllull d'Olot la protagonitzen una quinzena de guionistes escollits pel festival Serielizados, que treballen en els capítols de sèries de televisió en català, de menys de 30 minuts de durada. Fins al diumenge 8 de febrer, tindran temps per escriure el primer episodi de la sèrie i rebran mentories de guionistes amb una àmplia trajectòria, com ara Guillem Clua, Joan Yago o Joaquim Oristrell, que els assessoraran en el procés.

La residència també oferirà una activitat de retorn. Dijous, dos dels guionistes parlaran del seu procés creatiu en una xerrada als alumnes de batxillerat de l'Institut Bosc de la Coma d'Olot.

Actualment a la Faberllull hi treballen Daniel Belenguer (Barcelona) i Bianca Franceza (Perú), que escriuen el guió d'Usucampió; Àlex Martínez Vidal (Barcelona) i Andreu Rami (Barcelona), que treballen en la sèrie Moltes possibilitats; Pau Bacardit (Barcelona) i Anna Bacardit (Barcelona), que desenvolupen el projecte No som guerreres; Jana Jubert (Vilafranca del Penedès) i Indigo Carbajal (Barcelona), que redacten els capítols de Noies No; Núria Torres (Barcelona) i Anaïs Schaaff (Barcelona), que creen la història de La mare que em va parir; Andrei Simkin (Rússia) i Alexander L. Arias (Sevilla), que imaginen la sèrie Bandada rebel; Sara da Pena (Barcelona), que escriu el guió de Fum; Pep Molina (Palma) que treballa en l'argument de Neocurros; i Eric Marcet (Barcelona), que se centra en el projecte Quasi Benidorm.

