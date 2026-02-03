Furor a Blanes per la sala de cinema que ofereix efectes sensorials
L'ocupació amb "Avatar", estrenada abans de Nadal als Ocine, és del 85% i sobretot els caps de setmana encara costa trobar entrades
Els Ocine de Blanes van estrenar la primera sala 4D E-Motion de la província de Girona el 4 de desembre amb l'estrena de "Zootropolis 2" i, des d'aleshores, s'ha convertit en un gran reclam pel públic. De fet es podria afirmar que aquesta nova manera de veure pel·lícules amb efectes sensorials i de moviment causa furor i des de l'arribada de la tercera part d'"Avatar", té una ocupació del 85%. Durant les festes trobar entrades resultava gairebé impossible si no era a dies vista i encara avui, els dissabtes i els diumenges, el film segueix omplint. Només una quinzena de les aproximadament 3.000 pantalles de cine que hi ha repartides per Espanya disposen a la sala de la tecnologia 4D E-Motion.
Segons fonts de l'empresa, "la sala té molt bona acceptació perquè hem fet "Avatar" en aquesta sala, en 3D Atmos i en 2D. El 70% del públic que ha vingut a Blanes ho han fet a la sala 4D E-Motion, cosa que demostra l'èxit de la pel·lícula en aquest format". El film de James Cameron seguirà en cartell tot el mes de febrer i a partir de mitjans de mes la idea és que comparteixi sala amb "Greenland 2", una pel·lícula de catàstrofes també espectacular, ideal per veure en aquesta sala que ofereix una experiència immersiva.
El preu de l'entrada per a la sala 4D E-Motion és més car que en una de convencional, però no obstant això, l'èxit durant aquests dos mesos ha sigut sonat. A la tarifa habitual cal afegir-hi un suplement de 5 euros, més 2 si la projecció també es fa en 3D. Des dels Ocine s'apunta que el públic surt "molt satisfet" i que malgrat la diferència de preu, dona per bona l'experiència que viu entrant a la pel·lícula com si fos un personatge més. Gràcies a la tecnologia 4D E-Motion, el cinema deixa de ser només una pantalla per a convertir-se en una vivència totalment immersiva, on l’espectador rep efectes sincronitzats amb la imatge i el so. Així el públic nota moviment (un ampli rang de combinacions que creen una infinitat de possibilitats), aire (una ràfega frega la cara amb l’impuls i la força de l’acció), impacte d’aire (trets expulsats sobtadament al voltant del coll), vibració (un ampli espectre d’intensitat de vibracions sorprenen junt a l’acció de la pantalla), aromes (essències que estimulen sensacions i creen climes emocionants, aigua (una sorprenent rosada submergeix el públic en l’aventura), tremolor (el poder del so recorre el cos amb potents vibracions), vent (poderoses ràfegues o suaus brises recorren cada racó de la sala), i llums (llampades de llums intel·ligents traspassen la pantalla i cobreixen de color tot el pati de butaques).
Iniciativa pionera
Dilluns passat, sense anar més lluny, un dia de recaptació fluixa, més d'una vintena d'espectadors van veure "Avatar" en 4D E-Motion, fent d'aquesta sala una de les que més públic tenia de tot el local. Aquesta és la quarta sala equipada amb 4D E-Motion del circuit Ocine (les altres són a Vigo i a Tarragona (2), i la iniciativa forma part de la voluntat de l’empresa gironina per potenciar els seus equipaments, en aquest cas, el de La Selva, que també acull molts espectadors del Maresme. A Blanes es va reformar la sala 1 de l’equipament, que va passar de 208 butaques a 104 per tal de donar cabuda a tots els elements tecnològics necessaris. A banda dels efectes de la tecnologia 4D E-Motion el cinema també estarà equipat per projectar films en 3D, augmentant les sensacions dels espectadors. L’empresa ja va ser pionera a instal·lar aquest sistema a la península el juny de 2024 a Tarragona perquè abans només existia a les Canàries.
