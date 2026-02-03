Les galeries d'art gironines, de vaga: "era obligada i necessària"
Impulsada a nivell estatal, la mesura reclama una rebaixa de l'IVA, que actualment se situa al 21%
Aquesta setmana, centenars de galeries d'art de tot l'Estat han anunciat una vaga per reclamar la rebaixa de l'IVA en la venda d'obres d'art, que actualment se situa al 21%. La iniciativa l'ha impulsat el Consorci de Galeries d'Art Contemporani, i s'hi han adherit plataformes com Galeries d'Art de Catalunya i també negocis que han decidit lliurement donar suport al tancament.
A les comarques gironines, galeries com Enlace Art in Progress de Serra de Daró o L'Arcada Galeria d'Art de Blanes no obriran fins dilluns de la setmana que ve al·legant solidaritat amb els seus companys de professió. Altres, com la Galeria d'Art El Claustre Girona, han obert la persiana, però asseguren que estan d'acord amb la reivindicació.
"Era una vaga obligada i necessària", assegura el galerista i curador Toni Álvarez, que regenta la galeria empordanesa Enlace. "Estem en un franc desavantatge amb la resta d'Europa, i els petits galeristes de Girona encara ho tenim més difícil", sosté Álvarez. De fet, l'ecosistema gironí està format per galeries independents, i no totes estan associades a gremis o plataformes. Al seu entendre, la precarietat que hi ha en moltes galeries també es fa extensible als artistes i a molts comissaris: "és molt habitual que la gent que treballem en el sector cultural tinguem dues feines, i això és molt simptomàtic de com està el sector", valora.
Espanya és, segons el comunicat difòs pel Consorci de Galeries d'Art Contemporani, el país d'Europa que més alt té l'IVA en les vendes d'obres d'art, fet que el situa en un "desavantatge clar" davant països que el tenen per sota del 10%, com Alemanya (7%) o França (5,5%). Els galeristes s'ho troben a les fires d'art, on la mateixa obra comprada des d'un país o un altre pot tenir una diferència substancial de preu per aquest impost. Grècia i Polònia són, juntament amb Espanya, alguns dels països que s'han mantingut al marge de les rebaixes.
La demanda de les galeries està en consonància amb el que estableixen les directives europees per promoure les arts visuals, que permeten l'aplicació de l'IVA reduït des de fa un any.
"Ja fa temps que l'hauríem d'haver fet, i no només les galeries, sinó també els artistes i els curadors, ja que el problema de les arts plàstiques té una paraula, i és precarietat", expressa Álvarez.
Aixeta tancada
En el comunicat en què el Consorci anunciava la mesura de vaga davant la "paràlisi" i "manca de resposta del Govern", també va anunciar que deixarien de col·laborar gratuïtament amb institucions públiques i privades d'Espanya durant tres mesos.
Tràmits com ara buscar col·leccionistes per préstecs, entregar material gràfic, buscar a arxius o gestionar o assessorament de muntatge són algunes de les tasques que les galeries feien de manera desinteressada i que ara, les adherides al Consorcio, interrompran com a mesura de queixa. "No hi pot haver més dilacions. Espanya no pot continuar penalitzant als seus artistes mantenint una situació de gran desavantatge davant la resta de països europeus que han entès la importància de la feina que fan artistes i galeries per dur la cultura a tothom qui s'acosta als nostres espais", conclou el comunicat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El terratrèmol de la Candelera
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida