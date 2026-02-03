Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lídia Pujol obre el cinquè Febrefest de Blanes

El cicle de concerts de proximitat inclou enguany tretze concerts amb artistes com Sergi Carbonell, Èric Vinaixa o Lia Sampai

Un moment del concert de Pujol, diumenge a Blanes.

Alba Carmona

Alba Carmona

Blanes

La cantant Lídia Pujol va omplir diumenge la Capella de l'Antiga de Blanes per donar el tret de sortida a la cinquena edició del Febrefest, el cicle dedicat a la música de cantautor que programa concerts de petit format durant tots els caps de setmana de febrer.

La cantant va oferir un avançament del nou espectacle Lídia Pujol canta la Nova Cançó, que estrenarà el 15 de febrer a la sala Heart Break Hotel de Barcelona. El repertori va recórrer peces vinculades a la Nova Cançó i a la cançó d’autor, amb referències a Lluís Llach, Ovidi Montllor, Pau Riba, Raimon i Joan Manuel Serrat, entre d’altres. Pujol va alternar l’acompanyament del guitarrista Darío Barroso amb moments a capella, en un format molt proper al públic.

El cicle continuarà el proper cap de setmana ja a l’Esbarjo Parroquial, l’espai habitual del Febrefest, on els organitzadors han fet actuacions de millora i condicionament. El divendres 6 (20 h) hi actuarà Jordi Molina i el dissabte 7 hi haurà doble sessió: Karma (18 h) i Ivette Nadal (20 h).

El Febrefest 2026 inclou tretze concerts, a càrrec d'artises com Sergi Carbonell, Èric Vinaixa o Lia Sampai.

Les entrades costen 15 euros a taquilla i 12 euros en venda anticipada.

