Santa Cristina d'Aro engega la segona campanya d'excavacions a l'església paleocristiana
Es treballarà en un nou sector de la necròpolis de l'època medieval i en el temple religiós
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha engegat aquest gener la segona campanya d'excavacions a l'església paleocristiana que hi ha a prop de l'església actual. Es tracta d'un jaciment d'alt valor patrimonial del municipi que ara el consistori vol fer-lo accessible a tots els públics. Per això les excavacions es concentren en l'edifici de l'antiga església que permeti la museïtzació de l'espai en una fase posterior. També es treballarà en un nou sector de la necròpolis de l'època medieval. Els treballs permetran conservar el jaciment de la degradació provocada pel pas del temps i les condicions meteorològiques.
La campanya d'excavació és la continuació dels treballs que s'havien fet anteriorment i servirà per consolidar les tombes trobades a la necròpolis i l'edifici de l'antiga església abans que el conjunt arqueològic es museïtzi. De fet, aquesta és la intenció del consistori, permetre que tothom pugui veure aquestes restes amb un alt valor patrimonial i cultural pel municipi.
En aquest sentit, la museïtzació de l'espai haurà de permetre que la gent conegui la història medieval de Santa Cristina d'Aro i quin paper va tenir aquesta església i la seva necròpolis en la configuració del territori. Al llarg de les obres, l'ajuntament preveu organitzar visites guiades al jaciment.
Des de mitjans de gener ja s'hi està treballant amb la previsió que les excavacions acabin al març. A banda de consolidar les tombes i l'edifici de l'antiga església, la campanya també treballarà en un nou sector de la necròpolis que hi ha de l'època medieval. Els treballs compten amb el finançament municipal i una subvenció de la Diputació de Girona.
