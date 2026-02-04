Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Maria Nicolau i Màrius Serra al cicle "Conflicte i pensament" de Girona

La segona edició arrencarà el 9 de febrer, i també en formaran part Salvador Macip, Pau Llonch, Júlia Ojeda i Beth Capdeferro

L'escriptor Màrius Serra.

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

La cuinera Maria Nicolau, l'escriptor Màrius Serra i l'arquitecta Bet Capdeferro seran alguns dels ponents de la segona edició del cicle de conferències Conflicte i pensament, que començarà el dilluns 9 de febrer amb l'objectiu de consolidar-se com un espai de reflexió crítica sobre el concepte de conflicte i la seva presència en la vida col·lectiva. Organitzat per l’Escola Municipal d’Humanitats de Girona i la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, el cicle es centrarà en les tensions que modelen la nostra manera de viure i entendre el món.

El programa coordinat per l’antropòleg Adrià Pujol inclou conferències de personalitats destacades en àrees com la cuina, l’educació, la literatura, l’arquitectura, la ciència i la política.

El cicle començarà amb la conferència Cuina i conflicte, de la cuinera Maria Nicolau, el 9 de febrer. Les següents sessions són les conferències Educació i conflicte (Pau Llonch), Paraula i conflicte (Màrius Serra), Ciutat i conflicte (Bet Capdeferro) i Salut i Conflicte (Salvador Macip). Tancarà el cicle Júlia Ojeda el 16 de març amb una reflexió el poder.

Les sessions tindran lloc al Centre Cultural La Mercè durant el mes de febrer i a la Casa de Cultura al març, totes amb accés gratuït però amb inscripció prèvia obligatòria.

