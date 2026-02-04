Més de 1.700 alumnes gironins s'acosten a monuments catalans a través de la realitat virtual
Onze instituts participen en «Els Ulls de la Història», una iniciativa del Departament de Cultura que porta els monuments catalans al currículum de secundària
Més de 1.700 alumnes gironins descobriran aquest curs els monuments catalans a través de la realitat virtual. Onze instituts de les comarques gironines participaran en Els Ulls de la Història. Una mirada immersiva sobre el patrimoni cultural català, una iniciativa del Departament de Cultura que integra el patrimoni cultural català al currículum de secundària a partir de les recreacions virtuals de conjunts monumentals, combinant la tecnologia i el treball a l'aula.
Actualment, els centres poden escollir experiències didàctiques per conèixer millor quatre monuments, de la prehistòria a l'edat moderna: el Conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, la Cartoixa d’Escaladei, el Centre del romànic de la Vall de Boí i el Castell de Miravet. Pròximament també s'hi integrarà el conjunt monumental de Sant Pere de Rodes.
Els centres reben una guia educativa per preparar l’experiència de realitat virtual i les classes en què s'aprofundirà en temes com la ubicació del monument, el context històric i social de l'època o l'estil artístic en què s'inscriu.
Durant aquest febrer, uns 500 estudiants banyolins passaran pel Monestir de Sant Esteve de Banyoles, que acull una de les sis sales de realitat virtual itinerants que formen part del projecte. Els alumnes de primer d'ESO s'endinsaran en la descoberta de la Roca dels Moros del Cogul, mentre que els de segon ho faran en el Centre del romànic de la Vall de Boí.
Uns 6.000 estudiants el curs passat
Els Ulls de la Història va començar el curs 2024-2025 amb una prova pilot que va comptar amb la participació de 48 centres de secundària i gairebé 6.000 alumnes de tot Catalunya.
Durant aquest curs, el projecte s’haurà desplegat en onze instituts de les comarques gironines: Institut Jaume Vicens Vives (Girona), Institut Salvador Vilarrassa (Besalú), Institut de Celrà (Celrà), Institut de Llançà (Llançà), Institut Montsoriu (Arbúcies), Institut Pla de l’Estany, Institut Josep Brugulat i Institut Casa Nostra (Banyoles), Vedruna Prats de la Carrera (Palafrugell), Institut Puigcargol (Sant Antoni de Calonge) i Institut La Garrotxa (Olot).
