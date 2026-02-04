Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música

Montse Guallar serà el mite de la lírica a «Maria Callas, una tragèdia grega»

Simfonova porta aquest divendres a l’Auditori de Girona un espectacle que uneix narració i música per explicar la dissortada vida i la trajectòria musical de la soprano

Guallar i Gorgori, en un dels assajos.

Guallar i Gorgori, en un dels assajos. / Simfonova

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

L'actriu Montse Guallar es posa a la pell del mite més gran de la història de l'òpera, la soprano Maria Callas, en un espectacle que arriba aquest divendres a l'Auditori de Girona. La nova producció de Simfonova, Maria Callas, una tragèdia grega, busca mostrar al públic els moments operístics que més van fer brillar la cantant, al mateix temps que exposa els episodis de la seva dissortada vida.

La idea original, el guió i la direcció artística del recital porten la signatura del periodista i divulgador operístic Marcel Gorgori. Després de fixar-se, en altres espectacles, en qüestions com les trames de les grans òperes i les rèpliques que han tingut al cinema o la presència de la lírica en la nostra vida quotidiana, la nova proposta de Simfonova se centra en la vida i la carrera musical de Maria Callas, dos elements indissociables.

Més enllà del seu turbulent matrimoni amb Aristòtil Onassis, segurament el moment més conegut de la biografia de Callas, l'espectacle barreja narració i música per explicar al públic altres episodis, com el fet que la seva mare va trigar quatre dies a voler-la veure després de parir, la seva obsessió malaltissa pel cant com a via per ser acceptada pel seu entorn o els dots comunicatius que, units a una veu més singular que bonica, la van convertir en una llegenda de la música.

Tres veus per a una cantant

Pel que fa al recorregut musical de l'espectacle concert Maria Callas, una tragèdia grega, abasta les òperes que van definir Callas i la van elevar a icona absoluta del segle XX, com ara Norma, La sonnambula, Lucia di Lammermoor, Tosca, Carmen o La Traviata.

Les interpretaran les sopranos Sara Bañeras i Eugènia Montenegro i la mezzosoprano Laura Vila, tres intèrprets perquè el públic vegi la versatilitat de la veu de Maria Callas. Les acompanyaran l’Orquestra Barcelona Filharmonia i l’Orfeó Vigatà, sota la direcció musical de Daniel Antolí.

