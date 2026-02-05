Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blanes acull la 36a trobada anual d’empresaris de sales de cinema de Girona

La jornada va reunir una quarantena de participants

La fotografia de família de la jornada, celebrada dimarts.

DdG

Blanes

Blanes ha estat l’amfitriona aquesta setmana de la 36a trobada anual d’empresaris i empresàries de sales de cinema de Girona. Una quarantena de persones van assistir a la celebració, entre ells el conseller delegat d’OCINE, Esteve Agustí; el president el Gremi de Cinemes de Catalunya, Miquel Vall-llosera; el director i productor de pel·lícules lloretenc Isidor Llorca i responsables de sales de cinema d’arreu del territori gironí.

Aquesta jornada itinerant que té lloc cada any pels volts de Sant Joan Bosco, patró dels empresaris de cinema. En aquesta ocasió, es va celebrar dimarts.

Els actes festius van començar a les 11 del matí a l’Església Santa Maria, on es va oficiar una missa en honor al patró i en memòria dels empresaris i empresàries difunts. Tot seguit, amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal, els assistents van conèixer aquest servei i després van participar en una visita guiada a la museïtzació del primer Refugi Antiaeri de la Guerra Civil que s’ha posat en marxa a Blanes.

El recorregut va continuar a la sala de plens Maria Dolors Oms de l’Ajuntament de Blanes, on el consistori els va oferir una recepció encapçalada per l’alcalde, Jordi Hernández, acompanyat del cap del Departament de Cultura del consistori, Pere Box.

