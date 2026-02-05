Art
El ceramista Carles Sala dona un centenar de peces al Terracotta Museu
La cessió inclou una trentena de les obres que va fer als vuintanta en col·laboració amb el pintor Modest Cuixart
Encara en actiu, va fer el pas de la manufactura tradicional a la ceràmica d'autor, amb estades a l'estranger, sobretot al Japó
El ceramista Carles Sala, una figura cabdal en la història moderna de la ceràmica bisbalenca, cedirà al Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà una col·lecció excepcional amb un centenar de peces, entre les quals n'hi ha una trentena realitzades amb el pintor Modest Cuixart. La formalització de la donació serà aquest dissabte, coincidint amb la presentació del llibre Carles Sala, d’oller a artista de la ceràmica, escrit per Vicenç Rosich, i la inauguració de l'exposició Carles Sala: obra recent, a l’Espai El Forn.
Sala, que continua plenament actiu, va ser un dels protagonistes de la renovació de la ceràmica tradicional, incorporant-hi nous elements formals i cromàtics que la van conduir cap a una ceràmica d’autor, concebuda plenament com a objecte d’art. Format en una nissaga d'ollers bisbalencs, va començar als 60 mantenint la producció tradicional d'olles i cassoles, però a mitjans dels 70 la va anar abandonant per centrar-se en la seva obra artística, amb múltiples estades a l'estranger, sobretot al Japó, que han quedat reflectides en la seva obra. També la col·laboració amb artistes d'altres disciplines.
El fons que cedirà al museu bisbalenc està integrat per 73 obres d’autoria pròpia i 35 peces realitzades en col·laboració amb Modest Cuixart, fruit del treball conjunt que van desenvolupar a mitjan anys vuitanta del segle XX.
Pel que fa a l'exposició que s'inaugura dissabte, i que es podrà visitar fins al 30 de setembre, es tracta d'una selecció de l’obra més recent de Carles Sala, que continua fidel a l’ofici i obert a una investigació constant de la matèria, el color i la tècnica. L'acte inaugural inclourà una visita comentada a càrrec del mateix artista.
El llibre Carles Sala, d’oller a artista de la ceràmica recull alguns dels apunts de la vida del ceramista bisbalenc, des de França fins als tallers dels grans mestres de la ceràmica japonesa; dels centres formatius de Cuba al continent africà, on l’artista va combinar la recerca de l’art local tradicional amb la construcció de forns i la formació de futurs ceramistes. El volum és fruit de la relació d'amistat entre l'artista i Vicenç Rosich Gonzalvo (Barcelona, 1949–2024), l'autor, que va desenvolupar una llarga trajectòria professional en el món de les assegurances, com a corredor, amb una destacada tasca institucional com a president del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona (1989-2002) i el Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya (1992-1994 i 2000-2002).
