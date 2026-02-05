Art
La Fundació Vayreda d'Olot dedica un cicle d'exposicions a quatre artistes «visionàries»
Teresas Gancedo obre la iniciativa, que continuarà amb Magda Bolumar, Josefa Tolrà i Joana Cera
La Fundació Vayreda d'Olot dedica el seu primer cicle expositiu a quatre creadores que desborden els relats més acadèmics de la història de l'art. Són Teresa Gancedo, Magda Bolumar, Josefa Tolrà i Joana Cera, quatre artistes que, amb la seva obra, desdibuixen la frontera entre allò que es veu amb el que s'intueix.
El cicle expositiu s'ha iniciat amb una primera mostra dedicada a Teresa Gancedo. L'exposició protagonitzada per aquesta pintora lleonesa i catalana d’adopció amb més de cinquanta anys de trajectòria i obra exposada al MoMA i el Guggenheim de Nova York es podrà visitar fins al 12 d'abril a la sala Vayreda, a l'històric edifici de Can Vayreda, un espai inaugurat a l’octubre amb el suport del Patronat de la Fira del Dibuix.
El títol del cicle, Verònica. Dones visionàries, comissariat per la curadora i crítica d'art Natàlia Chocarro, fa referència a la idea de «vera icon», és a dir, la imatge veritable, que no només es limita a representar, sinó que també revela per contacte, com una empremta. Així, cada exposició s’acostarà a l'obra amb una mirada d'intimitat i profunditat, proposant no un relat cronològic, per, en paraules de Chocarro, oferir «un viatge íntim pels itineraris artístics de quatre creadores que s'apropen al món des d’una perspectiva única i que estableixen un vincle profund entre pràctica artística i experiència vital».
