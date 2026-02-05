El Govern commemorarà aquest any els llegats literaris de Clementina Arderiu, Blai Bonet i Josep M. Castellet
La ILC també organitzarà un acte d'homenatge al poeta i assagista Joan Alcover a l'Ateneu Barcelonès
Nico Tomás Lanchon (ACN)
El Departament de Cultura del Govern de la Generalitat commemorarà el 2026 els llegats literaris dels poetes Clementina Arderiu i Blai Bonet, així com de l'editor, crític i escriptor Josep Maria Bonet. Així ho ha explicat aquest dijous el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escofet, que ha reivindicat que són "tres grans noms" de la literatura catalana i que l'objectiu és que "el patrimoni sigui viu". Enguany fa 100 anys del naixement de Bonet i Castellet, i 50 anys de la defunció d'Arderiu. D'altra banda, la ILC també ha volgut donar cabuda a un acte d'homenatge al poeta i assagista Joan Alcover, que tindrà lloc el pròxim dimecres 25 de febrer a l'Ateneu Barcelonès.
Per a l'organització d'aquestes commemoracions, el Govern ha confiat en Maria Callís com a comissària de l'Any Clementina Arderiu, Pau Vadell com a comissari de l'Any Blai Bonet, Teresa Muñoz com a comissària de l'Any Josep Maria Castellet, i Ignasi Moreta com a especialista en Joan Alcover.
El director de la Institució de les Lletres Catalanes ha destacat de l'Any Clementina Arderiu que busca "rellegir i donar noves lectures" a la seva obra i reivindicar "una de les grans desconegudes de les lletres catalanes". Sobre Blai Bonet, ha assegurat que "ens falten per descobrir molts aspectes de la seva potència". Pel que fa a Castellet, ha subratllat la tasca d'editor, que "va saber connectar la literatura catalana amb el món". I d'Alcover ha dit que la ILC "havia de donar-li espai d'alguna manera".
Any Clementina Arderiu
La comissària de l'Any Clementina Arderiu ha destacat com un dels objectius "l'abandonament dels prejudicis reduccionistes" sobre la poeta, que va estar casada amb l'influent Carles Riba, però va comptar amb una potent obra pròpia. Callís també s'ha proposat difondre els seus versos entre els estudiants d'ESO i batxillerat i fomentar l'estudi acadèmic sobre la seva figura.
L'acte central de la commemoració tindrà lloc a Barcelona el 6 de juliol, coincidint amb la data del seu naixement. Buscarà fer una "aproximació multidisciplinària" a Arderiu, i comptarà amb un concert d'Anna Andreu, que estrenarà versions musicades dels versos. També es batejarà un tren amb el seu nom, on es podran llegir fragments als vagons.
Any Blai Bonet
El comissari de l'Any Blai Bonet ha destacat el "caràcter doble" que tindrà la commemoració del poeta mallorquí, que es "replicarà als dos costats de la mar", amb actes a les Illes i el Principat. L'acte institucional a Palma tindrà lloc el 10 de desembre al Saló de Plens del Palau Reial, mentre el de Barcelona encara no té data.
Pau Vadell ha destacat que Bonet "encara avui es troba a l'avantguarda de la narrativa", i que va ser un "geni de la literatura catalana" i una figura "cabdal per a entendre moments complexos de canvis socials".
Any Josep M. Castellet
La comissària de l'Any Josep Maria Castellet, Teresa Muñoz, ha reivindicat el reconeixement a la "llarga trajectòria" d'un "personatge polièdric", especialment com a activista cultural i escriptor memorialista. "Va tenir la visió i la vocació de treballar perquè tots poguéssim ser més lliures, cultures i connectats amb l'exterior. Va recuperar el món cultural que el franquisme havia destruït a fons i consciència", ha sostingut.
L'acte central de la commemoració tindrà lloc durant el mes de novembre i s'articularà a partir del monòleg 'Un retrat literari de Josep Maria Castellet', amb dramatúrgia d'Albert Arribas. També es podrà veure una exposició al Palau Robert del 13 d'octubre al 24 de gener, i es crearà una pàgina web permanent a la Biblioteca de Catalunya.
Homenatge a Joan Alcover
Finalment, enguany també se celebrarà un acte institucional d'homenatge pel centenari de la mort del poeta i assagista mallorquí Joan Alcover. Tindrà lloc a l'Ateneu Barcelonès el pròxim 25 de febrer, coincidint amb la data de la seva defunció.
L'especialista en la seva figura Ignasi Moreta ha destacat que és una "figura indiscutible de les lletres catalanes" i que "forma part de la nòmina d'autors que val la pena llegir, perquè l'obra és viva i parla de coses que ens continuen interpel·lant i emocionant".
