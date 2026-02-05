Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Homar i Albertí, un tastet de poesia catalana a la Casa de Cultura

El recital ha fet un ampli repàs d'obres, des de Ramon Llull fins a Blanca Llum Vidal i amb un diàleg amb Bach

Les imatges de l'espectacle de Lluís Homar i Xavier Albertí a la Casa de Cultura

Girona. Casa de Cultura. Festival ara poesia. Espectacle "Una llum constant". Lluis Homar. / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Girona

L'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona ha acollit aquest vespre el recital de poesia i música Una llum constant a càrrec de l'actor Lluís Homar i el músic Xavier Albertí, amb autors catalans actuals i de consagrats de totes les èpoques.

Homar ha recitat poemes de Ramon Llull, passant per Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Carner, Carles Riba, Salvador Espriu, Blai Bonet, Narcís Comadira o Blanca Llum Vidal, entre altres. La recitació ha anat companyada d'un diàleg musical a càrrec d'Albertí amb peces de Johann Sebastian Bach.

