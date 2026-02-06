Joan Dausà publica 'Welcome to my party', primer avançament del disc 'Immortals'
El cantant i compositor Joan Dausà ha publicat aquest divendres 'Welcome to my party' (Promo Arts Music), primer avançament del seu nou disc 'Immortals' que sortirà el 10 d'abril i es presentarà amb deu concerts. Dausà ha explicat que la cançó és tota una declaració d’intencions i que representa l’energia "grupal, de força i celebració" amb la qual volen viure la gira d''Immortals'. El single combina l'estil pop de Dausà amb els ritmes d’una haka, el tradicional ball maori, de Nova Zelanda i que representa "aquesta energia de força i d'objectius compartits". La cançó ha estat produïda per la parella creativa Santos & Fluren, de Blind Records.
Dausà ha assenyalat que 'Welcome to my party' vol ser "una cançó nostàlgica en alguns moments de la lletra, però sobretot de celebració, alegre i positiva" perquè així és com volen viure la pròxima gira. "Potser vens de dies de merda / potser la veïna et detesta / potser a la feina t'insulten / potser la vida et sembla absurda / Pinta't de vermell la cara / posa't la camisa que tant t'agrada / i vine que això comença", canta el compositor.
També es publica aquest divendres el videoclip de la cançó 'Welcome to my party' que ha estat dirigit per Lyona i que vol transmetre "aquest aire de celebració i d’alegria".
Concerts
Mesos abans de la seva celebració, el cantant ja ha exhaurit les 6.000 entrades del concert inaugural de la gira que tindrà lloc el 25 d’abril al Pavelló de Fontajau, dins del festival Strenes. La gira tindrà deu únics concerts amb directes també al Cabró Rock a Vic, Magnífic Fest a Lleida, Festival Barts a Barcelona, Plaça de bous de Mallorca, l'Empordà Music Festival a la Bisbal d'Empordà, el Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna, Festivals de Cambrils i l'Occident Summer Fest a Puigcerdà.
