Mor Llibori Pujol, compositor i membre del grup ganxó Quercus

Durant la seva trajectòria va formar part de diversos grups de taverna i va compondre peces reconegudes com "Vell pescador"

Llibori Pujol durant el pregó de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols que va fer amb el grup Quercus l'any 2008.

Llibori Pujol durant el pregó de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols que va fer amb el grup Quercus l'any 2008. / Aniol Resclosa/Arxiu

Redacció

Redacció

Girona

El músic de Sant Feliu de Guíxols Llibori Pujol va morir ahir amb 72 anys, deixant una empremta al món de l'havanera i de la cançó de taverna.

Pujol va formar part de grups d'havaneres com la Colla Jacomet i Llops de Mar, en aquest cas juntament amb la seva filla Cristina. De la seva ploma en van néixer havaneres icòniques com Vell pescador, Canta mariner o La mort d'una gavina. A més, va ser un dels fundadors i vocalista del grup ganxó Quercus, juntament amb Joan Male, Xavi Montfort, Albert Mallol i Xavi Casals.

El grup Quercus volia sortir de l'havanera i definir un estil més pròxim al rock, i va debutar el 1991 amb l'àlbum L'última havanera, que van portar per tot Catalunya. Tot i que el grup va tenir una vida curta, va deixar cançons memorables com la mateixa L'última havanera, Maniquí o El fotògraf.

El grup es va reunir el 2008, tretze anys després de la seva dissolució, per fer el pregó de la Festa Major de Sant Feliu, i també un concert on més enllà de tocar vells temes, també van tocar-ne de nous. L'any 2017, coincidint amb els 25 anys d'aquest primer disc, la banda també va pujar a l'escenari dins el festival Porta Ferrada juntament amb Jarabe de Palo.

L'estiu passat va rebre un homenatge dins el cicle de cançó de taverna del municipi ganxó.

