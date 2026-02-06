Mor Llibori Pujol, compositor i membre del grup ganxó Quercus
Durant la seva trajectòria va formar part de diversos grups de taverna i va compondre peces reconegudes com "Vell pescador"
El músic de Sant Feliu de Guíxols Llibori Pujol va morir ahir amb 72 anys, deixant una empremta al món de l'havanera i de la cançó de taverna.
Pujol va formar part de grups d'havaneres com la Colla Jacomet i Llops de Mar, en aquest cas juntament amb la seva filla Cristina. De la seva ploma en van néixer havaneres icòniques com Vell pescador, Canta mariner o La mort d'una gavina. A més, va ser un dels fundadors i vocalista del grup ganxó Quercus, juntament amb Joan Male, Xavi Montfort, Albert Mallol i Xavi Casals.
El grup Quercus volia sortir de l'havanera i definir un estil més pròxim al rock, i va debutar el 1991 amb l'àlbum L'última havanera, que van portar per tot Catalunya. Tot i que el grup va tenir una vida curta, va deixar cançons memorables com la mateixa L'última havanera, Maniquí o El fotògraf.
El grup es va reunir el 2008, tretze anys després de la seva dissolució, per fer el pregó de la Festa Major de Sant Feliu, i també un concert on més enllà de tocar vells temes, també van tocar-ne de nous. L'any 2017, coincidint amb els 25 anys d'aquest primer disc, la banda també va pujar a l'escenari dins el festival Porta Ferrada juntament amb Jarabe de Palo.
L'estiu passat va rebre un homenatge dins el cicle de cançó de taverna del municipi ganxó.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals