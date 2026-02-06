La segona temporada de Figueres Clàssica inclourà sis concerts i dues conferències
El ccle començarà el 13 de febrer i s'allargarà fins al 20 de novembre, entre els Caputzins i el Cercle Sport Figuerenc
A.C.
La segona temporada del cicle Figueres Clàssica, que aspira a consolidar una programació estable al voltant de la música clàssica, inclourà sis concerts i dues conferències entre el febrer i el novembre. Un dels eixos destacats del cicle el 2026 serà la reivindicació de la soprano Conxita Badia, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort, que es recordarà amb un concert i una conferència. L'altra estarà dedicada a la pianista figuerenca Mercè Moner.
Els concerts del cicle Figueres Clàssica arrencarà el 13 de febrer, amb el programa Caprici vs. Sonata, interpretat per Jaime Naya (violí) i Daniel Blanch (piano). La següent cita serà el 17 d’abril, quan el SenArts Quintet presentarà el concert Oscil·lacions. El 15 de maig se celebrarà el recital de piano Pampallugues al vent, a càrrec de Laia Masramon.
El calendari de concerts continuarà l’11 de juny, amb Sempre he sentit la follia de cantar, una proposta dedicada a Conxita Badia amb la soprano Montserrat Seró i el pianista Pau Casan. Després de la pausa d’estiu, el cicle reprendrà l’activitat el 30 d’octubre amb un recital de saxòfon i piano protagonitzat per Ismael Arroyo i Eduardo Moreno. La temporada es clourà el 20 de novembre, amb el concert del grup empordanès Locus Desperatus, amb formacions de viola medieval, llaüt i arpa.
La temporada està organitzada pel Casino Menestral Figuerenc i l’Associació Joan Manén, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, el Cercle Sport Figuerenc, la Biblioteca de Figueres i altres entitats locals. Les activitats tindran lloc principalment a l’Auditori Caputxins i al Cercle Sport Figuerenc.
