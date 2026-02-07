Cinema
La MACCA s'acosta a Palestina a través del cinema d'animació
La Mostra d’Animació i Curtmetratges de Cassà celebra els 20 anys del premi Domènec Torrent i Gelmà
La Mostra d’Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva abordarà el conflicte a Palestina a través del cinema d'animació. La 27a edició de la MACCA, que se celebra aquest cap de setmana, inclourà una sessió de cine d'animació dedicat a Palestina; celebrarà els vint anys del premi Domènec Torrent i Gelmà i estrenarà un taller per als joves.
Tot i que el drama que viu el poble de Palestina causa de la intervenció militar d’Israel ha perdut pes als mitjans de comunicació, no ha amainat. La MACCA li dedica una sessió aquest dissabte per denunciar el patiment de la població civil, però també per mostrar que a la societat palestina també hi ha artistes i creadors que utilitzen el cinema d’animació com una via d'expressió davant la realitat que viuen.
En aquesta edició, a més, la mostra cassanenca ha potenciat els tallers, un dels seus elements característics, amb l'objectiu d'arribar a més públic, especialment el juvenil. El taller més tradicional de la MACCA, el d’animació stop-motion, arriba als vint-i-dos anys. Per al públic infantil, ahir va tenir lloc un taller de llums i ombres en col·laboració amb la biblioteca de Cassà mentre que aquest dissabte estrena un taller per als joves dedicat al lightpainting, una tècnica fotogràfica que consisteix a pintar amb llum utilitzant una exposició perllongada.
Pels més petits, aquest dissabte també torna un clàssic de la mostra, El meu primer festival, una cita per iniciar la mainada en el món de l’animació i descobrir un cinema singular i insòlit d’arreu del món. Aquest any, amb una selecció de curtmetratges recomanada especialment per a nens i nenes a partir de 4 anys.
Pel que fa al Correcurts, el concurs de curtmetratges ràpids que és tot un emblema de la cita, se celebra també aquest dissabte. Els participants tenen tot el dia per rodar i editar els seus curts, i diumenge se'n farà la projecció i la posterior entrega de premis. Serà en l'acte de cloenda de la MACCA, durant el qual també s'entregarà el premi Domènec Torrent i Gelmà, l’únic del país dedicat a homenatjar les entitats i persones que treballen pel manteniment del cinema als pobles. La vintena edició reconeixerà la tasca de Josep Mulet, projeccionista del cinema de Bot.
