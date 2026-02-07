Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rambalaya enceta el Black Music Festival

La 25a edició portarà noms com Ben Harper, Guillamino o The Harlem Gospel Travellers

El concert de Rambalaya ahir a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí. / MARIO OLMOS

Redacció

Salt/Torroella de Montgrí

El grup barceloní Rambalaya va encetar ahir la programació del Black Music Festival. L’Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí va acollir-los per presentar el seu tercer disc Plays for the brokenhearted publicat el març passat i que han tocat a sales i festivals de tota la Península. El grup té influències en sons blues, soul i rock’n roll romàntic d’artistes com Roy Orbison o Richard Hawley.

Rambalaya va ser el primer tastet d’un cartell que fins al 23 de març ha programat diversos concerts a Girona, Salt, Torroella, Fornells de la Selva o Corçà amb grans noms de la música d’arrel estatunidenca com Ben Harper.

Per celebrar els 25 anys, la programació inclou grups com Extraño Weys, The Harlem Gospel Travellers, Silverflame, la Black Music Big Band o Guillamino.

Els pròxims concerts seran la celebració de la Black Music Big Band a La Mirona el 14 de febrer i el recital de Red Beans and Pepper Sauce i Silverflame al Centre Cívic La Torrentera d’Aiguaviva el diumenge 15 de febrer.

