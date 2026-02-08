Els Gaudí arriben amb «Romería», «Sirat» i «Sorda» com els més nominats
Els 18 Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català es lliuren aquest diumenge al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en una edició que repartirà 26 guardons
Els 18 Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català es lliuren aquest diumenge en una gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. En aquesta edició lideren, Romería, de Carla Simón, amb 13 nominacions; Sirat, d’Oliver Laxe, amb 12; i Sorda, d’Eva Libertad, amb 10. Després d’aquests tres films, segueixen Estrany riu, de Jaume Claret Muxart, i Frontera, de Judith Colell, amb 8 nominacions; Tardes de soledad, del banyolí Albert Serra, i La furia, de Gemma Blasco, amb 6; i Esmorza amb mi, d’Iván Morales, i Molt lluny, de Gerard Oms, amb 5.
En la trobada de nominats prèvia, la presidenta de l’Acadèmia, Judith Colell, va assegurar que ha estat un «any magnífic» per al cinema català. La gala d’aquest any està marcada per la nominació de Sirat a dos premis Oscar, que es lliuraran el 15 de març. També arriba tres setmanes abans dels Premis Goya, que se celebren a Barcelona el 28 de febrer.
L’esdeveniment començarà a les 21.30 hores i comptarà amb 29 produccions en competició. Estarà presentada per Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez i Maria Arnal, i es repartiran 26 guardons. La gala es podrà seguir en directe per 3Cat.
Millor pel·lícula
A la categoria de millor pel·lícula hi competeixen Frontera, Wolfgang, Estrany riu, Esmorza amb mi i Molt lluny.
A millor pel·lícula de parla no catalana hi opten Romería, Sirat, Sorda i Los Tortuga.
En animació, les nominades són El tresor de Barracuda, Hanna i el nadal oblidat, Olívia i el terratrèmol invisible i La llum d’Aisha.
En documental, competeixen Constel·lació Portabella, La marsellesa dels borratxos, Mars i Tardes de soledad, que amb 6 nominacions es converteix en el documental més reconegut de la història dels Gaudí, obra d’Albert Serra.
Direcció i guió
Pel que fa a direcció, Albert Serra (Tardes de soledad), Carla Simón (Romería), Eva Libertad (Sorda) i Oliver Laxe (Sirat) competeixen a millor direcció, mentre que Gemma Blasco, Gerard Oms, Iván Morales i Jaume Claret Muxart opten a direcció novell.
Al Gaudí al millor guió original opten Belén Funes i Marçal Cebrian (Los Tortuga), Cesc Gay i Eduard Solà (Mi amiga Eva), Gemma Blasco i Eva Pauné (La fúria) i Gerard Oms (Molt lluny), mentre que en adaptat Carla Simón (Romería), Celia Rico (La buena letra), Eva Libertad (Sorda) i Iván Morales i Almudena Monzó (Esmorza amb mi).
Interpretació
A interpretació, les nominacions a millor protagonista femenina són per Ángela Cervantes, Maria Rodríguez Soto, Miriam Garlo i Nora Navas. Entre els actors, opten a millor protagonista masculí Álvaro Cervantes, Manolo Solo, Mario Casas i Sergi López.
La millor interpretació revelació la disputen Bernat Solé Palau, Elvira Lara, Jan Monter Palau i Llúcia Garcia. A millor pel·lícula europea hi opten els títols Cónclave, Flow, La semilla de la higuera sagrada i The Brutalist.
