Bad Bunny planta la bandera llatina a la Superbowl per reivindicar que Amèrica és molt més que els EUA
L’astre porto-riqueny firma una actuació brillant carregada de missatges i amb la simbòlica i estel·lar aparició de Lady Gaga
Ignasi Fortuny
Bad Bunny volia celebrar la seva cultura a la Superbowl, icona de l’Amèrica més americana possible. De la més nord-americana possible. I va plantar al mig del Levi’s Stadium de Santa Clara (Califòrnia, EUA) un Puerto Rico en miniatura, amb la seva caseta, la seva botiga, la seva parada de venda de cocos i, és clar, també aquests maleïts pals d’electricitat que tenen l’illa en suspens cada dos per tres per les apagades que pateixen. L’astre porto-riqueny va aprofitar l’escenari més gran del món per firmar una actuació brillant i carregada de missatges: el de no deixar de creure en un mateix (mireu-me a mi, va venir a dir) o, sobretot, el de la unió, la germandat, l’empatia i el de fugir de l’odi i la diferència.
Així va acabar, després d’una desena de cançons (bona part de l’àlbum de l’any, ‘Debí tirar más fotos’, segons els Grammy) comprimides en poc més de 12 minuts, amb totes les banderes del continent americà portades per figurants d’aquest petit poblet que va muntar l’NFL durant el descans de la gran final del futbol americà. Amèrica no és només els Estats Units, va venir a dir. O, vaja, que Amèrica és molt més que els Estats Units.
Bad Bunny va prometre que seria una festa, va advertir a la gent que allò aniria de ballar, ja fos amb reggaeton, dembow, salsa… «No sé espanyol, però sento el que està dient», comentava fa uns dies Jaxon Smith-Njigba, receptor estrella dels Seattle Seahawks. «Que bonic és ser llatí», deia un home a càmera abans que comencés el xou. I va sonar ‘Tití me preguntó’, amb aquella doble cara, primer rapejada, després invitació a moure els malucs, que va enllaçar amb ‘Yo perreo sola’ per a glòria de la festa i del missatge: «Que les dones del món sencer ‘perreen’ sense por».
Un ball inoblidable
S’havia parlat molt que aquesta actuació seria la primera únicament en espanyol en una Superbowl i, de sobte, va aparèixer Lady Gaga, diva estimada a tot el país, per convertir ‘Die With Smile’ en un clàssic instantani de la salsa.Tots dos, el pop nord-americà i el llatí, es van agafar de la mà i van ballar, a partir de les notes de la genial ‘Baile inolvidable’, per crear una de les escenes més simbòliques i imponents de l’espectacle.
Moltíssimes coses més en uns 12 minuts: un casament teatral, ‘EoO’ interpretada a sobre d’una camioneta amb un homenatge previ a llegendes del reggaeton com Daddy Yankee, Don Omar o Tego Calderón… També va aparèixer un nen que, després d’observar en una televisió com Bad Bunny rebia el Grammy, veia com l’estrella porto-riquenya l’hi entregava enmig de l’actuació. Tota una picada d’ullet al petit Liam Conejo, arrestat per l’ICE dies enrere amb el seu pare lluint una gorreta blava amb grans orelles, que ja s’ha convertit en tot un símbol de la brutal policia migratòria de Trump.
I, de cop i volta, Ricky Martin, un altre porto-riqueny, cantant en un illot, amb la icònica cadira de la portada de ‘Debí tirar más fotos’, la reivindicativa ‘Lo que le pasó a Hawái’. Després, Bad Bunny va pujar al pal d’electricitat, van saltar espurnes amb ‘El apagón’ i després amb ‘Café con ron’ en versió accelerada, que va servir per a la desfilada de totes les banderes del continent americà en un «Amèrica som tots» metafòric. «Seguim aquí», va concloure Bad Bunny amb ‘DtMF’ sonant mentre se n’anava de l’estadi.
