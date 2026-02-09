L'Estartit estrenarà una matinal de concerts gratuïts coincidint amb l’Ítaca Sant Joan
Joan Miquel Oliver, Alosa, Anna Andreu i Mazoni s’incorporen al cartell del festival, que encapçalen Love of Lesbian, La M.O.D.A. i Morad
El certamen programa una vintena de concerts d’abril a juliol entre l’Empordà i Girona
El festival Ítaca estrenarà un nou escenari gratuït a la plaça de l’Estartit amb una matinal d’actuacions sorpresa i una festa de l’escuma coincidint amb l’Ítaca Sant Joan. Joan Miquel Oliver, Alosa, Anna Andreu i Mazoni s’afegeixen al cartell de la catorzena edició del festival Ítaca que, sumant-hi els noms ja anunciats com Love of Lesbian, La M.O.D.A., Morad, Sidonie o La Ludwig Band, oferirà d’abril a juliol una vintena d’actuacions en set municipis empordanesos i afegint al projecte la ciutat de Girona.
Per a aquest nou espai, batejat com a Ítaca Plaça, hi passaran “actuacions de primer nivell dins l’escena indie estatal que es destaparan aviat i que cal seguir de ben a prop”, segons l’organització. S’hi combinaran artistes ja anunciats i d’altres que no es faran públics fins aquell mateix dia, amb l’objectiu de connectar el públic local i visitant, ja que, aquelles mateixes dates, l’Estartit acull l’Ítaca Sant Joan. La cita més massiva de l’Ítaca, a la platja Gran, arrencarà el 19 de juny i continuarà els dies 20 i 23, amb Love of Lesbian, Sidonie, Remei de Ca la Fresca, Dan Peralbo i el Comboi, La M.O.D.A., La Ludwig Band, Carlos Ares o 31FAM, entre d’altres.
Pel que fa a les noves incorporacions del cartell, l’Ítaca recupera Pals com a escenari, amb un concert de Joan Miquel Oliver el 23 de maig al pati de Ca la Pruna.
El 29 de maig, un clàssic del festival com Mazoni actuarà a la plaça Garbina d’Ullastret i, una setmana més tard, el 6 de juny, Alosa actuarà a la plaça de l’Església de Gualta.
El 27 de juny, el festival rememorarà els seus orígens amb el JazzPera, que va ser l’embrió de l’Ítaca, tornant a la Pera amb la cantautora Anna Andreu.
Després de l’edició de rècord del 2025, en què el festival va superar els 35.000 assistents i va fer set plens, la cita arrencarà, com cada any, per Setmana Santa a la platja de Riells de l’Escala. La Santa Gresca se celebrarà el 4 d’abril, amb una vetllada gratuïta amb Mama Dousha, Malifeta i DJ Trapella.
L’altra cita emblemàtica del festival, el concert de cloenda a l’escenari de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, tindrà com a protagonistes Els Amics de les Arts i se celebrarà el 5 de juliol.
Entre un concert i l’altre, l’Ítaca tornarà a fer parada a la ciutat de Girona amb el concert de Morad al Palau de Fires de Girona el 8 de maig.
A més de la programació musical, el certamen també ha organitzat un debat sobre com ha d’afrontar el sector cultural l’auge de l’extrema dreta. Amb el títol provisional La cultura pren partit, l’acte comptarà amb el fotoperiodista Jordi Borràs.
Les entrades per als concerts de pagament ja estan a la venda al web del festival.
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats