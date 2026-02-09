Entrevista | Luis Tosar i Claudia Salas Actors
«Una societat instal·lada en la política de trinxera, està condemnada a la guerra»
L'actor protagonitza «Salvador», al costat de Claudia Salas, la sèrie de Netflix sobre un grup neonazi
Marisa de Dios
Tant Luis Tosar (Lugo, 1971) com Claudia Salas (Madrid, 1994) asseguren que no se solen portar a casa els seus personatges. És el millor que podrien fer amb una sèrie tan intensa com Salvador, la nova ficció que protagonitzen a Netflix, que se submergeix en un grup neonazi. A ell el veurem també el pròxim 28 de febrer com a mestre de cerimònies dels Premis Goya, al costat de Rigoberta Bandini, que se celebren a Barcelona.
Presentin als seus personatges a Salvador.
Luis Tosar: Salvador és, com ell mateix diu, exmetge, ex-alcoholic i exsimpàtic. Durant bastant temps s’ha deixat portar per les addiccions. No va saber gestionar el seu èxit professional i es va desvincular de la seva família, de la seva dona i de la seva filla. Amb el temps es recicla com a paramèdic, gairebé per caritat d’amics, i treballa en una ambulància.
Fins que una nit de futbol la seva vida canvia.
Luis Tosar: En una nit en la qual ha d’atendre un partit de màxim risc es troba que la seva filla està ficada en un grup neonazi. A partir d’aquí intentarà comprendre què va passar en aquest interval de temps perquè la noia hagi acabat així. Perquè ell és un home progressista, d’esquerres, que havia educat a la seva filla en el respecte a l’altre, i de sobte se la troba en una situació completament oposada a això. Aquí comença un viatge moral, ideològic, de gestió de culpa i d’increïble curiositat, perquè tot el que s’està plantejant és completament aliè al que ell pogués haver pensat fins llavors.
En aquest grup neonazi està la Julia, el personatge que interpreta vostè, Claudia.
Claudia Salas: Julia és una noia que, en un moment d’absoluta vulnerabilitat i desorientació, s’endinsa en una organització ultra on normalitza l’odi i la violència. Malgrat les decisions que va prenent, que la porten a un lloc completament insà i sense futur, el seu arc és el de la redempció. És una mare jove i Salvador li planteja preguntes, la fa reflexionar.
La sèrie parla dels extremismes i de com de fàcil pot ser caure en ells.
Claudia Salas: Totalment. La sèrie mostra els mètodes de captació que tenen, que són infinits: el futbol, la vulnerabilitat, la necessitat de pertànyer a alguna cosa, la joventut desorientada, l’absència de referents… L’interessant de Salvador és que no es queda a explicar-ho de manera intel·lectual o ppamfletària sinó que mostra les conseqüències reals d’entrar en aquests entorns i què passa una vegada que ja ets dins. No es queda en l’estereotip, aprofundeix en els personatges, en els seus dubtes, en el que els va ocorrent, abordant aquesta problemàtica tan actual.
Luis Tosar: No pretén ser un estudi sociològic exhaustiu, és una ficció, però sí que proposa a l’espectador algunes de les circumstàncies i raons per les quals algú pot acabar aquí. I ho fa d’una manera mínimament clara, perquè en general hi ha molta distracció. La gent dona per descomptades coses que no venen del no-res, sinó que ocorren per alguna raó. Vivim en una societat cada vegada més polaritzada, en la qual el diàleg cada vegada és un bé més escàs. Les xarxes socials no han ajudat precisament a comprendre a l’altre, sinó més aviat a atrinxerar-se en posicions prèvies i defensar-les fins a la mort. I una societat instal·lada en la política de trinxera només està condemnada a la guerra, i això és terrible. La gran proposta de la sèrie és mirar des de l’emoció molts elements que siguin recognoscibles per a l’espectador, no des de l’analgèsia d’una notícia, sinó a través de personatges que asseguin, que respiren i que han viscut coses que els han portat fins on estan.
El discurs d’alguns personatges de la sèrie, que consideren que els immigrants col·lapsen els serveis i els espanyols han vist minvats els seus drets, el comparteixen alguns partits actuals.
Claudia Salas: La sèrie està molt documentada i és una denúncia. Quan escoltes tota l’estona el mateix, al final el teu cervell s’apaga. I és important asseure’ns, debatre i replantejar-nos les coses. Salvador ho proposa des de la ficció, amb un grup inventat, però tremendament versemblant precisament pel treball de documentació i profunditat amb el qual s’ha construït.
Luis Tosar: L’exercici interessant és prendre frases que escoltem constantment en els diaris, en els informatius i en les tertúlies televisives i posar-les en boca d’un personatge. Per a un espectador és completament diferent rebre això des d’un retrat purament periodístic a escoltar-li-ho a un personatge, ja que aquí adquireix un altre caire. Aquest és el gran poder de la ficció: t’obliga a enfrontar-te a la magnitud d’aquestes paraules.
Per tot el que explica, creu que és una sèrie més necessària que mai?
Luis Tosar: Jo entenc que sí. Vivim un moment social molt complex, en el qual s’estan promovent discursos d’odi molt perillosos. La ficció pot ajudar a disseccionar aquests missatges i a comprendre’ls millor. La quantitat d’intoxicació informativa és tan gran que resulta una labor titànica informar-se, contrastar i formar-se una opinió.
Hi ha una frase demolidora que diu un dels personatges de la sèrie: «La veritat, com els principis, cal crear-la, no buscar-la».
Luis Tosar: Aquest és el principi dels nostres temps: crear un relat propi i intentar convèncer a l’altre. La veritat sembla el menys important. Que li ho preguntin a Trump, que té una xarxa social que es diu Truth, i res més contrari a la realitat.
Què ha estat el més difícil d’interpretar personatges amb tanta càrrega emocional i física? Perquè Claudia, per exemple, té escenes de baralles molt violentes.
Claudia Salas: Aguantar tota la càrrega física i mantenir aquesta energia tan amunt un dia darrere l’altre de rodatge: nits, fred, cansament… Però vam tenir un capità de vaixell increïble, Daniel [Calparsoro, el director], al costat d’Aitor [Gabilondo, el creador]. Daniel predica amb l’exemple, s’implica, es taca, es tira al terra si fa falta per a mostrar-te com ha de ser una escena. Això t’obliga a no abaixar mai la guàrdia. Per a mi era fonamental explicar aquesta història amb respecte i humilitat, sense jutjar al personatge, sense romanitzar ni glorificar res, buscant la màxima versemblança. Aquesta era la meva major responsabilitat com a intèrpret.
Luis Tosar: En el meu cas, et diria la continuïtat d’emocions i discursos. Salvador viu en un caos intern constant i, amb un rodatge desordenat, com sempre ocorre, calia estar molt atents per on entrava i sortia emocionalment en cada escena. Tenia molts fronts oberts i era fàcil despistar-se. Així i tot, el procés va ser molt plaent i divertit.
Amb personatges tan intensos, és difícil deixar-los en el ‘set’ i no portar-los a casa?
Claudia Salas: En el meu cas, no. El personatge es queda en el ‘set’. Jo vaig triar ser actriu també per poder tenir vida personal. Si amb cada projecte m’emporto el personatge a casa, apaga i anem-nos-en. Prefereixo treballar des de la tècnica, la composició i allò físic. Hi ha molts mètodes vàlids, però aquest és el que a mi em funciona.
Luis Tosar: No sabria dir-te quin tipus d’actor soc en aquest sentit, però per descomptat no tinc gens d’interès a portar-me el personatge a casa. Després d’una escena terrible, desconnectar i anar-me’n amb els meus fills és una felicitat absoluta.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats