El Sunset Club de Girona, entre les millors sales del món
La publicació nord-americana DownBeat en destaca la programació i la fita d'haver construït una comunitat de jazz durant 24 anys
El Sunset Club Girona és una de les millors sales del món dedicades al jazz. Així consta a la llista que ha publicat aquest febrer la revista nord-americana DownBeat, que en destaca la bona programació i la fita d'haver construït una comunitat de jazz durant 24 anys. A més, també indiquen l'ambient respectuós i d'interès que es genera durant els concerts, un detall, assegura Downbeat, molt valorat pels músics.
El local gironí, que aquest any celebrarà 25 anys, és una parada imprescindible per als seguidors del jazz, i destaca per una programació que tria músics de casa i també referents internacionals. Recentment, hi han passat artistes com Bill Stewart i Jeff "Train" Watts. També s'hi programen cicles com el Pianofortissimo o el Jazz&Fires. Hi ha una llarga llista de músics que hi han repetit, com són Laurent Coq o Roberto Tarenzi.
La publicació nord-americana també esmenta el club Jamboree com a segon referent d'Espanya, juntament amb la sala gironina.
