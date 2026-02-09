Cinema
«Tardes de soledad» s’emporta dos premis Gaudí en la nit de «Frontera» i «Sirat»
Dos banyolins, Albert Serra i Clàudia Cedó, va ser premiats ahir a la gran nit del cinema català celebrada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona
La gran nit del cinema català, la dels premis Gaudí, va servir perquè l’últim treball del banyolí Albert Serra, Tardes de soledad, seguís acumulant reconeixements. Serra no es va endur el guardó a millor direcció, que es va apuntar Eva Libertad (Sorda), però sí que va poder celebrar els de millor documental i millor muntatge, aquest amb Artur Tort. La nit va tenir dues pel·lícules com a triomfadores: el thriller històric Frontera, amb quatre premis, entre ells, el de millor pel·lícula, i Sirat, que va apuntar-se’n vuit, amb el de millor títol en llengua no catalana al capdavant, mentre té a l’horitzó els Goya i els Oscars. Frontera també va guanyar el premi especial del públic, afegint-lo als de millor actriu secundària (Bruna Cusí) i vestuari (Mercè Paloma).
Els nominats als Premis Gaudí i representants del cinema català van començar a desfilar ahir al vespre per la catifa vermella dels guardons, que per celebrar la divuitena edició, es van estrenar al Gran Teatre del Liceu. Romería, de Carla Simón, partia com a favorita amb 13 nominacions, seguida per Sirat, d’Oliver Laxe, amb 12 candidatures i Sorda, d’Eva Libertad, amb 10. Romería es va haver de conformar amb el premi a millor intèrpret revelació: Llúcia Garcia. Sorda en va afegir dos més al de direcció: guió adaptat (Eva Libertad) i Álvaro Cervantes (actor secundari). Els vuit premis de Sirat van ser, a banda de millor pel·lícula de parla no catalana, millor direcció de producció (Oriol Maymó), direcció artística (Laia Ateca), música original (Kangding Ray), fotografia (Mauro Herce), so (Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas), efectes visuals (Pep Claret, Lluís Rivera, Benjamin Ageorges) i maquillatge i perruqueria (Zaira Eva Adén).
La gala va tenir cinc presentadores, totes cinc guardonades amb el Gaudí, Laura Weissmahr, Nora Navas, Maria Arnal, Maria Molins i Carla Quílez. L’actriu i directora Sílvia Munt va rebre el Gaudí d’Honor - Miquel Porter 2026. «Hem de mirar el món amb la valentia d’un nen, per seguir somiant, ser un mirall de tot el que està amagat i riure de tot, sobretot d’un mateix», va dir en el seu discurs la cineasta.
Flow, un mundo que salvar, va ser la millor pel·lícula europea i Gemma Blasco, per La furia, la millor direcció novella. Mi amiga Eva, un dels èxits de taquilla de la temporada, es va apuntar el Gaudí a guió original (Cesc Gay i Eduard Sola). Mario Casas, per la seva banda, va ser premiat com a millor protagonista masculí per Molt lluny. De sucre, l’adaptació cinematogràfica en format de curtmetratge de l’obra teatral Mare de sucre, de la banyolina Clàudia Cedó, va recollir el Premi a millor curt.
Tardes de soledad, l’aproximació d’Albert Serra en forma de retrat d’una de les estrelles del toreig actuals, Andrés Roca Rey, ídol de masses que arrasa a la plaça i a la taquilla, es va endur els Gaudí a millor documental i muntatge. Guanyador de la Conxa d’Or a Sant Sebastià, el llargmetratge ofereix a l’espectador un angle inèdit de la tauromàquia durant dues hores. El director banyolí va estar tres anys per completar el rodatge d’un treball que no deixa indiferent. n
