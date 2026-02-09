The Tyets, Miki Nuñez, Els Catarres i Els Atrapasomnis seran al Festivalot
El festival es farà el 6 i el 7 de juny, i els concerts de l'Auditori també inclouran les actuacions d'Alfred García, Ginestà i l'espectacle "Núvols amb nadons"
The Tyets, Miki Nuñez, Els Catarres i Els Atrapasomnis són alguns dels caps de cartell de l'onzena edició del Festivalot, que tindrà lloc el 6 i el 7 de juny a Girona. Els concerts es faran a l'Auditori, i la Devesa s'hi programaran tallers i altres jocs creatius.
L'organització del festival, que aposta per una fòrmula que aposta per artistes consolidats amb horaris adaptats, formats breus i volums respectuosos, tanca la programació de pagament a l'Auditori amb Ginestà, Alfred García i l'espectacle "Núvol amb nadons". A més, el grup gironí Els Atrapasomnis hi serà per presentar el seu nou disc.
El dissabte 6 encetaran el festival Els Catarres; Miki Núñez; Alfred García i l'espectacle Núvol amb nadons de la companyia la Petita Malumaluga. Els concerts començaran a partir de les 10.45 h i l'últim començarà a les 16 h. L'endemà, a partir de les 12h, serà el torn d'Els Atrapasomnis, The Tyets i Ginestà.
Tallers i jocs a la Devesa
La segona pota del Festivalot, i que encara està pendent d'anunciar-se, són els tallers, activitats i jocs en família que es programen de manera majortàriament gratuïta a la Devesa, i des de fa un parell d'anys, al Palau de Fires.
L'any passat va tancar la seva desena edició amb més de 30.000 visitants i un cartell que va portar grups de referència com Figa Flawas, el Pot Petit, Blaumut, La Ludwig Band o Doctor Prats, i amb una col·laboració amb el Festival Caldes a Escaldes-Engordany d'Andorra, on va portar artistes com Miki Núñez i Alidé Sans.
Les entrades es podran adquirir a partir d'aquest dimecres 11 de feber a les 12 h, i a partir de demà de forma anticipada per a famílies subscrites.
