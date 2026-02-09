Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga RodaliesFòrum Gastronòmic de Gironasenglarspremis GaudíBad BunnyStuaniCarnavals
instagramlinkedin

Un viatge íntim i captivador

Crítica de "Babes", el concert per a nadons de la companyia basca Txalap.art

Una escena de l'espectacle &quot;Babes&quot; en una imatge d'arxiu.

Una escena de l'espectacle "Babes" en una imatge d'arxiu. / Auditori de Girona

Meritxell Comas

Meritxell Comas

La companyia basca Txalap.art va aconseguir ahir a l’Auditori de Girona, i ja té mèrit, que els infants de 0 a 3 anys s’estiguessin mitja hora llarga quiets, bocabadats pels delicats sons que el reconegut cantant i percussionista Thierry Biscary, juntament amb els virtuosos txalapartaris Harkaitz Martínez de San Vicente i Igor Otxoa, dibuixaven amb només una esfera, martells, tubs de bambú i les seves pròpies veus, perfectament acoplades en el que, qui ho diria, era el seu debut en el món de les propostes escèniques per a la primera infància. D’això anava Babes, un viatge íntim i captivador que, alhora que endinsava els més petits en un mar infinit de sons que donava corda a la seva imaginació, recordava als que ja no ho són tant que, les estones petites com aquesta, sovint són les que es guarden al cofre dels grans records.

L’espectacle, nascut del seu plaer per la música i les emocions que desperta la paternitat, es va poder veure en tres passis amb el públic sobre l’escenari de la sala Montsalvatge, amb les entrades totalment exhaurides. I ara, ja sabem per què.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents