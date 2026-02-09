Zara, el número 64 i les sabatilles BadBo 1.0: la intrahistòria del vestit de Bad Bunny a la Superbowl
Darrere del blanc angelical de la firma espanyola, hi havia un homenatge familiar, una elecció cultural i el llançament més esperat de les pròpies ‘sneakers’ de l’artista en col·laboració amb Adidas
Laura Estirado
A la Superbowl tot es mesura en gran: l’estadi, l’audiència –és l’aparador més gran del món, amb anuncis amb famosos a 16 milions de dòlars per minut i 1.480 milions d’aletes de pollastre– i l’espectacle. Però Bad Bunny, que acaba de firmar un dels millors xous de mitja part de la història, va entendre una cosa diferent: de vegades el més poderós no és l’excés, sinó el detall.
La seva aparició va ser gairebé una materialització. Sobre el camp verd, Benito Antonio Martínez Ocasio va emergir amb un ‘total look’ blanc crema, gairebé angelical. Un vestit monocromàtic que semblava confondre’s amb les línies de la gespa, com si hagués sigut dissenyat per flotar més que per trepitjar.
I llavors, com sempre amb ell, la moda es va convertir en missatge.
Un vestit celestial… firmat per Zara!
La primera sorpresa va ser l’etiqueta. En una indústria en què Bad Bunny es mou ja com un peix a l’aigua –l’astre porto-riqueny és conegut per combinar alta costura amb estil de carrer, i acostuma a lluir peces de marques de luxe com Louis Vuitton, Gucci, Versace, Bottega Veneta, Schiaparelli i Dior–, qualsevol hauria esperat un dissenyador d’arxiu, un gest ‘couture’, una peça històrica [fa tot just una setmana, el cantant arrasava als Grammy amb un Schiaparelli espectacular, amb un llaç de cotilla pujant per l’esquena. El contrast amb Zara era gairebé radical: de l’artesania parisenca al retail global].
Però no.
El ‘look’ que va obrir el xou estava dissenyat per Zara.Camisa, corbata, pantalons amb pinces i una samarreta embuatada d’inspiració esportiva, tot en un to crema sobri i calculat. Un minimalisme inesperat en l’esdeveniment més maximalista del calendari.
L’elecció no era casual: Zara és espanyola, com ho és la seva música. Vestir-se amb la marca espanyola a l’escenari més nord-americà possible era també una declaració cultural. Cop mestre.
L’enigma del «64»
A l’esquena, el seu cognom matern: la seva mare es diu Lysaurie Ocasio. I a sota, el número que va encendre internet en temps real: «64».
Els fans es van llançar a especular: ¿l’any de naixement de la seva mare? ¿Una picada d’ullet a algun rècord musical? ¿Una referència política?
La resposta més íntima va arribar després. A l’acabar l’actuació, la revista ‘Complex Magazine’ va informar que el número era una referència al difunt oncle del cantant, que l’havia portat en el seu temps com a jugador de futbol americà.
Bad Bunny va convertir un dorsal en una carta familiar.
BadBo 1.0: les sabatilles que completen la narrativa
Als peus no hi havia un model qualsevol. Les esportives que acompanyaven el conjunt monocromàtic eren les BadBo 1.0,la seva col·laboració més personal amb Adidas.
Des que va firmar contracte amb la firma el 2021, el porto-riqueny ha intervingut clàssics com les Forum, les Campus o les Response CL. Però les BadBo són una altra cosa: les primeres que va dissenyar «des d’una tela en blanc». Chunky, de llengüeta discreta, elegants fins i tot en blanc absolut, van ser el complement perfecte per al vestit crema. I, per descomptat, també una picada d’ullet estratègica: el model surt a la venda just després del xou (el preu, al voltant de 160 euros).
Pop contemporani en estat pur:actuar amb el teu propi llançament posat és màrqueting, sí, però també poder cultural.
Storm Pablo i la nova era d’estil
Darrere de tot aquest ‘look’ de Bad Bunny hi ha Storm Pablo (Manuel San Agustín Pablo III), el seu estilista habitual i un dels més influents de la indústria avui dia. A ell se li deu haver transformat l’estil de Bad Bunny en una icona cultural i de moda. Treballen junts des de fa anys, i destaquen amb ‘looks’ icònics per a esdeveniments com Coachella, els Grammys i gires mundials, i incorporant elements de la identitat porto-riquenya del cantant amb audàcia i avantguarda.
Tot i que avui Schiaparelli, Gucci o Dior competeixen per vestir Benito, l’artista ha triat el contrari al luxe evident per al xou més gran de la tele: un ‘look’ accessible, sobri, gairebé uniforme. Com si volgués enviar un encàrrec planetari: que l’estil no està en el preu, sinó en el relat. A més de les seves cançons, Bad Bunny ha explicat la seva història amb la seva roba.
