Creen una residència internacional d'il·lustració botànica als jardins de Marimurtra
La Fundació Carl Faust reivindica una disciplina que uneix creació artística i recerca científica
DdG
La Fundació Carl Faust ha posat en marxa la Residència Internacional Eugeni Sierra d’Il·lustració Botànica al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes, una iniciativa que vol posar de relleu la importància d’una disciplina tradicional que enllaça creació artística i recerca científica i que s’inscriu plenament en el suport al coneixement botànic impulsada pel seu fundador.
La residència a Blanes tindrà una durada de tres mesos -de juliol a setembre-, i s’adreça a il·lustradors botànics d’arreu del món, emergents o consolidats, amb experiència demostrable en il·lustració científica, que vulguin desenvolupar un projecte en col·laboració estreta amb els equips científics i de divulgació del Jardí Botànic de la Costa Brava.
El programa també vol ser un homenatge a Eugeni Sierra i Ràfols (Barcelona, 1919-1999), botànic i il·lustrador especialitzat en flora mediterrània, que va rebre el suport i el mecenatge de Carl Faust en els seus inicis professionals. Sierra, considerat posteriorment un il·lustrador d’abast internacional, va col·laborar amb científics com Pius Font i Quer o Ramon Margalef, i va mantenir una estreta relació professional i personal amb Faust, que el va acollir durant temporades a Marimurtra i va valorar el seu talent com a eina al servei de la ciència botànica.
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau