Creen una residència internacional d'il·lustració botànica als jardins de Marimurtra

La Fundació Carl Faust reivindica una disciplina que uneix creació artística i recerca científica

La residència a Blanes serà de tres mesos. / Fundació Carl Faust

DdG

Blanes

La Fundació Carl Faust ha posat en marxa la Residència Internacional Eugeni Sierra d’Il·lustració Botànica al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes, una iniciativa que vol posar de relleu la importància d’una disciplina tradicional que enllaça creació artística i recerca científica i que s’inscriu plenament en el suport al coneixement botànic impulsada pel seu fundador.

La residència a Blanes tindrà una durada de tres mesos -de juliol a setembre-, i s’adreça a il·lustradors botànics d’arreu del món, emergents o consolidats, amb experiència demostrable en il·lustració científica, que vulguin desenvolupar un projecte en col·laboració estreta amb els equips científics i de divulgació del Jardí Botànic de la Costa Brava.

El programa també vol ser un homenatge a Eugeni Sierra i Ràfols (Barcelona, 1919-1999), botànic i il·lustrador especialitzat en flora mediterrània, que va rebre el suport i el mecenatge de Carl Faust en els seus inicis professionals. Sierra, considerat posteriorment un il·lustrador d’abast internacional, va col·laborar amb científics com Pius Font i Quer o Ramon Margalef, i va mantenir una estreta relació professional i personal amb Faust, que el va acollir durant temporades a Marimurtra i va valorar el seu talent com a eina al servei de la ciència botànica.

TEMES

