Glòria Serra, Lluís Falgàs i Ramon Pellicer, a la catorzena Setmana dels Rahola
L'edició d'enguany començarà el 17 de febrer amb una conversa entre Falgàs i Cristina Puig sobre la relació entre el periodisme i l'esfera política
La catorzena setmana dels Rahola començarà el pròxim 17 de febrer amb cares conegudes del periodisme, entre els quals Glòria Serra, Lluís Falgàs o Ramon Pellicer. El cicle d'actes vinculats al periodisme organitzat per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes abordarà temàtiques com els usos de la intel·ligència artificial, les relacions entre política i periodisme, i els efectes que ha tingut la uniformització del català als mitjans. Ho farà amb cinc converses que es faran entre la Casa de Cultura de Girona i la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Seran els actes previs dels premis Carles Rahola de Comunicació Local que s'entregaran el dijous 26 de febrer a l'Auditori de Girona, i que enguany presenetarà Clara Jordan.
Com a activitat prèvia i amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, aquest divendres 13 tindrà lloc a la sala Miquel Diumé de l'Ajuntament de Girona la taula rodona La IA no és una veu, és una eina, organitzada pels Amics de la Unesco de Girona. Estarà moderada per Oriol Mas i comptarà amb Miquel Curanta, Beatriz López i M. Dolors Reig.
Durant la presentació dels actes, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat que "els Premis Carles Rahola es poden fer si la gent hi creu. Totes les persones que s’hi presenten aporten rigor, anàlisi i crítica al periodisme, com també ho fan els protagonistes de la Setmana dels Rahola». Al seu torn, el president de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, Jordi Grau, ha remarcat que "el periodisme busca el seu lloc al món. La IA ens funcionarà i serà una ajuda si és una eina, no pas si és un substitut del periodista. Per això, cal trobar mecanismes legislatius per controlar-la, alhora que els professionals hem d’aprendre a utilitzar-la".
La primera xerrada del programa anirà a càrrec dels periodistes Lluís Falgàs i Cristina Puig, que parlaran sobre les relacions, tensions i responsabilitats que uneixen els mitjans de comunicació amb l'esfera política.
El dijous 19 continuarà amb una trobada entre l'escriptor Màrius Serra i el filòleg Pau Vidal sobre l'estandarització del català als mitjans i com això ha fet minvar la riquesa lingüística.
El dimarts 24 serà el torn dels periodistes Glòria Serra i Xavier Pi, que tindran una conversa sobre les dificultats d'investigar en temps convulsos.
L'endemà, la periodista Alba Martínez parlarà amb Ramon Pellicer, fent un repàs de la trajectòria del periodista que ha sigut la cara visible dels informatius de TV3 durant vint anys.
L'última conversa serà també l'últim acte del programa, i tindrà lloc el 14 de març, i serà entre les periodistes Txell Feixas i Angels Bronsons, que parlaran de zones del món en conflicte i de la veu silenciada de les dones a l'Orient Mitjà.
Paral·lelament, a la Casa de Cultura es podran visitar dues exposicions: RaholaFoto2024, amb les fotografies presentades a la setzena edició dels Premis Rahola de Comunicació Local (fins al 28 de febrer); i la mostra Última hora! La història en primera plana. Fets i personatges dels últims 200 anys, amb diaris de la col·lecció Josep Bosch (fins al 28 de març).
