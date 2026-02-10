Equipaments
L'Arxiu Municipal de Figueres porta tres mesos tancat per falta de personal
L'única treballadora que té l'equipament cultural, l'arxivera municipal, està de baixa des de novembre
L'Ajuntament reconeix "el dèficit històric i estructural" que pateix l'arxiu i té previst iniciar el procés de contractació temporal d'un arxiver/a substitut aquesta mateixa setmana
Cristina Vilà Bartis
L’Ajuntament de Figueres inicia aquesta setmana el procés de contractació temporal d’un arxiver/a per a l’Arxiu Municipal després que aquest equipament cultural porti tancat des del passat novembre a causa de la baixa de l’única persona que hi treballa, l’arxivera municipal, Eva Astarloa. La regidora de Cultura, Mariona Seguranyes, explica que no s’havia engegat el mecanisme fins ara perquè les baixes havien estat de curta durada, però "allargades en el temps" cosa que impedia "contractar una altra persona si a l’equipament no hi ha ningú que el pugui ensenyar". Seguranyes admet que l’arxiu pateix "un dèficit històric estructural i de personal, és un equipament on mai s’ha invertit, un problema heretat d’anteriors governs" i que, a hores d’ara, "treballem per cobrir aquesta baixa" i garantir que els usuaris ja puguin accedir al servei.
La regidora, que lamenta les molèsties que la situació hagi pogut causar, explica que, a l’inici del mandat, ja es va dur a terme una valoració econòmica de tot el que calia fer per millorar l’actual equipament de l’arxiu municipal, ubicat des de fa anys a l’edifici de l’antiga biblioteca i que preserva tant l’arxiu històric com l’administratiu. La mirada, però està posada en el futur projecte de la segona biblioteca, en el qual s’està treballant i on es preveu que l’arxiu municipal i el comarcal estaran integrats, un al costat de l’altre, cosa que beneficiarà a la ciutat i els potencials usuaris, ja que serà "molt pràctic i canviarà l’eficàcia de l’arxiu municipal". Això implicarà, necessàriament, "més personal". El primer pas, diu Mariona Seguranyes, i del que "ja estem posant fil a l’agulla, és crear una segona plaça" tot i que cal, afegeix, "que el pressupost ens ho permeti". La regidora reconeix que "una ciutat com Figueres es mereix un arxiu amb dues persones" treballant-hi. Val a dir, però que l’Ajuntament ha contractat, en moments molt puntuals, més personal, però amb contractes sempre de curta durada.
No consultable en línia
Un altre dels dèficits crònics que pateix l’Arxiu Municipal de Figueres respecte a altres equipaments similars és que els fons que preserva no són consultables a través de cap plataforma digital, malgrat que una part sí que està digitalitzada. Cal recordar que aquest arxiu disposa d’una partida pressupostària pròpia que surt de l’Ajuntament de Figueres, però no rep cap altra ajuda econòmica, a diferència de l’Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà que és finançat per la Generalitat de Catalunya.
