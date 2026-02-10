Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Auditori de Girona celebrarà Carnaval amb Cor de Teatre

Abans de l'espectacle «Operetta», l'equipament acollirà animació i un concurs de màscares

«Operetta», en una imatge promocional.

«Operetta», en una imatge promocional. / DdG

A.C.

Girona

L'Auditori de Girona celebrà el Carnaval aquest dissabte amb un dels espectacles més exitosos de la companyia banyolina Cor de Teatre, Operetta. Seguint la línia engegada l'any passat, l'equipament organitza un concert de Carnestoltes en què, per fer ambient, abans del concert, hi haurà una proposta d'animació, servei de bar amb menú temàtic, fotoreclam i un concurs de màscares a través d'Instagram.

Amb les veus a cappella i a partir del gag humorístic, Cor de Teatre reinterpreta a Operetta escenes emblemàtiques del món de l'òpera, amb obres de Bellini, Bizet, Mozart, Verdi, Rossini o Wagner, en un format basat en la música i el teatre gestual. L'espectacle, estrenat a Girona el 2011, ha fet en aquests anys temporada a Barcelona i París i s'ha vist a Suïssa i Alemanya. Va ser premi Butaca al millor espectacle familiar el 2011 i finalista al Max com a espectacle revelació.

TEMES

