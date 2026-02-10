RAC1 celebrarà el Dia Mundial de la Ràdio des de Roses
«La competència» i el «Vostè primer» s'emetran des del Teatre Municipal el 13 de febrer
A.C.
RAC1 celebrarà el Dia Mundial de la Ràdio des de Roses. Per celebrar l'efemèride, el 13 de febrer, l'emissora treu els seus programes al carrer i els farà cara al públic en diferents punts de Catalunya. En el cas de les comarques gironines, el lloc escollit és el Teatre Municipal Roses, des d'on s'emetran La competència i el Vostè primer.
De 12 a 1 del migdia, els oients de La competència podran veure en directe, fora de l’estudi, Òscar Andreu, Òscar Dalmau i tots els personatges que conformen el programa líder dels migdies a Catalunya, amb 202.000 oients.
Després, d'1 a 2, Marc Giró prendrà el relleu amb el Vostè primer –líder també a la seva franja, amb 146.000 oients– per fer un programa molt festiu. Giró i els seus col·laboradors parlaran del carnaval de Roses; saludaran el ballarí i coreògraf Pere Faura, que oferirà un tast del seu darrer espectacle Mètode Rosa, una oda als himnes LGTBI dels anys vuitanta i noranta; i conversaran amb les Empordaneses, una companyia de teatre terapèutic format per dones víctimes de violència masclista. A més, David Balaguer explicarà anècdotes de la ràdio.
Amb tot, el Dia Mundial de la Ràdio començarà de bon matí, ja que a partir de les 9 El món a RAC1, amb Jordi Basté, es farà en directe des del Centre Polivalent de Miami Platja.
A la tarda, el Versió RAC1, amb Toni Clapés, s’emetrà des de l’Auditori de La Pedrera, a Barcelona i el No ho sé, amb Mireia Garolera, i el Tu diràs, amb Aleix Parisé, es faran des de l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida.
Com és tradició quan RAC1 fa programes oberts al públic: el primer que arriba, el primer que seu.
Subscriu-te per seguir llegint
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau